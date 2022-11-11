Nihat Doğan, yıldırım nikahıyla evlendiği eşiyle poz verdi - Son Dakika
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Nihat Doğan, yıldırım nikahıyla evlendiği eşiyle poz verdi

11.11.2022 15:32
Nihat Doğan, yıldırım nikahıyla evlendiği eşiyle poz verdi

Türkücü Nihat Doğan, ağustos ayında apar topar evlendiği hamile eşi Arzu Doğan ayna karşısında poz verdi. Baba olmak gün sayan Doğan'ın eşi, büyüyen karnıyla dikkat çekti.

Gündeme dair yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren ünlü türkücü Nihat Doğan, ağustos ayında İranlı sevgilisi Arzu Hanım ile sessiz sedasız evlendi. Doğan, eşi hamile olduğu için sadece yakın çevresini davet ettiği bir düğün yaptı.

BÜYÜYEN KARNI DİKKAT ÇEKTİ

Evliliklerini gözlerden uzak yaşamaya tercih eden çift, önceki gün asansörde poz verdi. İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Arzu Hanım'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşımda büyüyen karnı dikkatlerden kaçmadı. Çiftin bir erkek bebekleri olacak.

Nihat Doğan, yıldırım nikahıyla evlendiği eşiyle poz verdi

"BEBEK BEKLEDİĞİMİZ İÇİN ACELE ETTİK, İLERDE DÜĞÜN YAPACAĞIZ"

Geçtiğimiz haftalarda 2. Sayfa programına konuk olan Nihat Doğan, evliliği hakkında "Arzu Hanım'ın peşinden çok koştum, evlenmek için çok uğraştım. Sonra annemle İran'a gidip ailesinden istedik. Bebek beklediğimiz için elimizi çabuk tutmak istedik. Allah nasip ederse daha sonra büyük bir düğün yapacağız" demişti.

Nihat Doğan, yıldırım nikahıyla evlendiği eşiyle poz verdi
Nihat Doğan, yıldırım nikahıyla evlendiği eşiyle poz verdi
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