Tutuklu menajer Ayşe Barım'ın ajansından ayrılan Pınar Deniz, tercihini yaptı - Son Dakika
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Tutuklu menajer Ayşe Barım'ın ajansından ayrılan Pınar Deniz, tercihini yaptı

Tutuklu menajer Ayşe Barım\'ın ajansından ayrılan Pınar Deniz, tercihini yaptı
21.07.2025 12:08
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Oyuncu Pınar Deniz, Gezi Parkı davası kapsamında tutuklu bulunan Ayşe Barım'ın kurucusu olduğu ID İletişim'den ayrıldı. Deniz, sosyal medya profilinden şirketin adını silip yeni menajerini eklerken, ID İletişim de internet sitesinden oyuncunun ismini kaldırdı.

Oyuncu Pınar Deniz, uzun süredir bağlı bulunduğu menajerlik şirketi ID İletişim ile yollarını resmen ayırdı. Deniz, sosyal medya profilinden ID İletişim'in adını kaldırarak yerine yeni ajansının ismini ekledi. Hemen ardından ID İletişim de resmi internet sitesinden oyuncunun adını sildi. Her iki tarafın attığı bu adımlar, ilişkinin tamamen sona erdiğini ortaya koydu.

Tutuklu menajer Ayşe Barım'ın ajansından ayrılan Pınar Deniz, tercihini yaptı

Ayrılık, ID İletişim'in kurucusu Ayşe Barım hakkında yürütülen dava sürecinin gündemde olduğu bir döneme denk geldi. Barım, televizyon sektöründe tekelleşme suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra, 27 Ocak'ta tutuklanmıştı. Ancak esas suçlama, 2013 yılındaki Gezi Parkı eylemleriyle bağlantılı.

Tutuklu menajer Ayşe Barım'ın ajansından ayrılan Pınar Deniz, tercihini yaptı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Barım'ın "Gezi sürecinde sanatçıları yönlendirdiği, medya yoluyla kamuoyunu etkilediği ve eylemlerin organizasyonuna katkı sunduğu" öne sürüldü. Barım hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçlamasıyla 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor. 7 Temmuz'da ilk kez hâkim karşısına çıkan Barım'ın cezaevinde sağlık sorunları yaşadığı ve birkaç kez baygınlık geçirdiği öğrenildi. Mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar verirken, dava 1 Ekim'e ertelendi.

MARKANIN İSMİNİ SİLDİLER

Bergüzar Korel ve Fahriye Evcen'in, sosyal medya profillerinden ID İletişim etiketini kaldırmaları dikkat çekti. Ancak her iki isim de şirketin sosyal medya hesabını takip etmeyi sürdürüyor. Bu nedenle, ayrılık iddiaları kesinlik kazanmış değil.

Daha önce Hazal Kaya ve eşi Ali Atay'ın da ID İletişim ile yollarını ayırdığı biliniyor. Peş peşe gelen bu ayrılıklar, şirketin içinde bulunduğu hukuki sürecin sektörde ciddi bir çözülmeye yol açtığını gösteriyor.

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Son Dakika Magazin Tutuklu menajer Ayşe Barım'ın ajansından ayrılan Pınar Deniz, tercihini yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • murat özdemir:
    Gezi parkı teröristi insanları ekranlarda görmek istemiyoruz 2 4 Yanıtla
    Aa145394:
    murat Özdemir alistiniz iyice herkese terörist demeye bu lafı günü gelir yedirirler dikkat et 0 0
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