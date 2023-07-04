TV8'de yayınlanan Canım Annem dizisi sezon finali yapacak

Sezon finali yapacağı ileri sürülen TV8 ekranlarında yayınlanan günlük dizi Canım Annem için karar verildi. Final kararı alınan günlük dizi Canım Annem 350. bölümle ekrana veda edecek.

KADROSUNDA BAŞARILI İSİMLER YER ALIYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başrolleri Selin Sezgin, Erol Gedik, Özlem Savaş, Gece Demirel ve Birhan Tut'un paylaştığı dizinin yönetmenliğini Ece Tahtalıoğlu Pertez ve Tuğçe Küçükkalıpçı yönetiyor. İnci Gülen'in yapımcılığını üstlendiği Stellar Yapım imzalı dizinin yerine nasıl bir proje geleceği ise merak konusu oldu.