Üç Kız Kardeş dizisinin oyuncuları Almila Ada ve Benian Dönmez kaza geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Üç Kız Kardeş dizisinin oyuncuları Almila Ada ve Benian Dönmez kaza geçirdi

Üç Kız Kardeş dizisinin oyuncuları Almila Ada ve Benian Dönmez kaza geçirdi

Üç Kız Kardeş dizisinde Dönüş'ü oynayan Almila Ada ile Nezahet rolünü üstlenen Benian Dönmez, sete giderken trafik kazası geçirdi. Almila Ada'nın kullandığı araç kayganlaşan yolda bariyerlere çarparak durdu.

15.02.2024 15:48  Güncelleme: 15:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisinde Dönüş'ü oynayan Almila Ada ile Nezahet rolünü üstlenen Benian Dönmez, sete giderken trafik kazası geçirdi.

Üç Kız Kardeş dizisinin çekimlerinin yapıldığı Ayvalık'a doğru Dönmez ile yola çıkan Almila Ada, kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Oyuncunun kullandığı araç Bursa Gemlik yolunda bariyerlere çarparak durdu. Kazadan yara almadan kurtulan 29 yaşındaki başarılı oyuncu önlem amaçlı Gemlik Devlet Hastanesi'ne müşahede altına alındı. Sağlık durumu iyi olan Almila Ada ve Benian Dönmez'den henüz bir açıklama gelmedi.

Üç Kız Kardeş Dizisinin oyuncuları Almila Ada ve Benian Dönmez kaza geçirdi
Üç Kız Kardeş Dizisinin oyuncuları Almila Ada ve Benian Dönmez kaza geçirdi
Üç Kız Kardeş Dizisinin oyuncuları Almila Ada ve Benian Dönmez kaza geçirdi

Üç Kız Kardeş, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Üç Kız Kardeş dizisinin oyuncuları Almila Ada ve Benian Dönmez kaza geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 17:14:21. #1.12#
SON DAKİKA: Üç Kız Kardeş dizisinin oyuncuları Almila Ada ve Benian Dönmez kaza geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement