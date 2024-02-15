Üç Kız Kardeş dizisinin oyuncuları Almila Ada ve Benian Dönmez kaza geçirdi

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Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisinde Dönüş'ü oynayan Almila Ada ile Nezahet rolünü üstlenen Benian Dönmez, sete giderken trafik kazası geçirdi.

Üç Kız Kardeş dizisinin çekimlerinin yapıldığı Ayvalık'a doğru Dönmez ile yola çıkan Almila Ada, kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Oyuncunun kullandığı araç Bursa Gemlik yolunda bariyerlere çarparak durdu. Kazadan yara almadan kurtulan 29 yaşındaki başarılı oyuncu önlem amaçlı Gemlik Devlet Hastanesi'ne müşahede altına alındı. Sağlık durumu iyi olan Almila Ada ve Benian Dönmez'den henüz bir açıklama gelmedi.