Üç Kız Kardeş dün akşam yeni bölümüyle yayınlandı! İşte son bölümde Somer'i şoke eden hamle! - Son Dakika
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Üç Kız Kardeş dün akşam yeni bölümüyle yayınlandı! İşte son bölümde Somer'i şoke eden hamle!

06.04.2022 09:17
Üç Kız Kardeş dün akşam yeni bölümüyle yayınlandı! İşte son bölümde Somer'i şoke eden hamle!

İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan başrollerinde Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven gibi oyunların yer aldığı Üç Kız Kardeş'in 5 Nisan tarihli son bölümünde Somer'e ulaşamadıkça çılgına dönen Mine, soluğu Rüçhan'ın evinde alması Türkan'ın şüphelerini attırdı. Dizinin final anında ise Türkan'la hastaneye giden Somer'in Mine'nin eski kocasının söylediği sözleri duyması şoke etti.

Salı akşamları seyirci karşısına çıkan Üç Kız Kardeş'in 5 Nisan tarihli son bölümünde Somer, ailesiyle katıldığı davette Mine'yi ve Nihat'ı görünce şoke olurken Mine'nin kıskançlık krizine girip bayılması dikkat çekti. Hastaneye kaldırılan Mine'yi Türkan'la ziyarete giden Somer bir kez daha şoke oldu. Nihat'ın Mine'ye bebekleri ile beraber mutlu olacaklarını söylemesi ekranlara damga vurdu.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Somer'in bir anlık duygu patlamasıyla sorduğu soru Türkan'ı şüpheye düşürür. Kocasının bir ilişkisi olduğu ve bu ilişkiden de bir bebek beklediğini düşünen Türkan, bu işin peşine düşecektir. Somer'e ulaşamadıkça çılgına dönen Mine, soluğu Rüçhan'ın evinde alır. Onun bu ziyareti bambaşka olaylara gebedir. Mine'yi evden apar topar uzaklaştıran kişi ise Özer olur. Rüçhan, Türkan'ın Mine'yle karşılaşmaması için genç kızı yine öfkeyle azarlar. Diğer taraftan Mine gözyaşları içinde yaşadıklarını Türkan'a anlatır. O sırada Mine'nin yanına gelen Nihat, Türkan'ın gerçeği öğrenmesine engel olur. Somer ise telaşla Türkan'a ulaşmaya çalışır.

Üç Kız Kardeş dün akşam yeni bölümüyle yayınlandı! İşte son bölümde Somer'i şoke eden hamle!

Somer, Mine'yi terk ettikten sonra Türkan'la daha da yakınlaşır. Ancak Mine, Somer'in peşini bırakmaz ve sürekli arar. Mine'yi sevmediğini söyleyen Somer, sadece bebeği için onunla görüşeceğini söyleyince Mine, kıyameti koparır. Mine ve Somer arasında büyük gerginlik yaşanır. Somer, ailesiyle katıldığı davette Mine'yi ve Nihat'ı görünce şoke olur. Türkan ve Somer'i el ele gören Mine, bu duruma daha fazla dayanamaz. Somer'le konuşmayı başarır ancak tartışma alevlenir. Mine, Somer'in sözlerinin ardından kalabalığın ortasında bayılır ve eski eşi Nihat, Mine'yi apar topar hastaneye kaldırır. Somer'in hastane odasına girdiğinde Nihat'ın Mine'ye söylediği sözler, şoke etkisi yaratır.

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Son Dakika Magazin Üç Kız Kardeş dün akşam yeni bölümüyle yayınlandı! İşte son bölümde Somer'i şoke eden hamle! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üç Kız Kardeş dün akşam yeni bölümüyle yayınlandı! İşte son bölümde Somer'i şoke eden hamle! - Son Dakika
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