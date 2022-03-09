Üç Kız Kardeş'in son bölümde Somer'in boşanma kararı şaşkınlık yarattı! - Son Dakika
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Üç Kız Kardeş'in son bölümde Somer'in boşanma kararı şaşkınlık yarattı!

09.03.2022 10:10
Üç Kız Kardeş'in son bölümde Somer'in boşanma kararı şaşkınlık yarattı!

Birbirine çok bağlı üç kız kardeşin hikâyesinin anlatıldığı, Kanal D'nin merakla beklenen dizisi "Üç Kız Kardeş" in 8 Mart'ta yayınlanan son bölümünde Nesrin ve Sadık kızlarının yaşadığı evi boş görüp şoke olurken Türkan'ın Rüçhan'ın evinden çıkması dikkat çekti. Mine'nin hamile olmasıyla havalara uçan Somer'in Türkan'dan boşanmak istemesi ile son bölüme damga vurdu.

Yapımı Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın'ın romanından uyarlanan "Üç Kız Kardeş" dizisinde bu hafta Somer, Türkan'ın ailesiyle bir araya gelirken, bu durum karşısında Mine'nin kıyameti koparması ikili arasında çatırdayan ilişkinin sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Rüçhan'ın Türkan'ı balkondan atmaya kalkması dehşete düşürdü.

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadık ve Nesrin, Türkan'ın yaşadığı evin boşaltıldığını görünce telaşa kapılıyor. Türkan, başına gelen kötü olaylardan ailesine hiç bahsetmemiştir. Sadık ve Nesrin, Rüçhan'ın karşısına geçip Türkan için hesap sorar. Türkan'ın evde olmadığını öğrenen Somer, baba evine gittiğini düşünür. Bu sırada Türkan, Rüçhan'ın evindedir. Somer, Türkan'ın yanına gelir ve o gece yaşanan yakınlaşmayı unutmasını söyler. Türkan, Somer'in sözleri karşısında hayallerinin nasıl yıkıldığını gözyaşlarıyla anlatır. Somer iki kadın arasında kalırken, baba olacağını öğrenmenin sevincini yaşar. Mine, Somer'in kendisiyle ilgilenmesi için elinden geleni yapar. Somer bebeğin heyecanıyla daha da telaşa kapılır. Mine ve Somer, bebeği görebilmek için İzmir'e doktora giderler.

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Son Dakika Magazin Üç Kız Kardeş'in son bölümde Somer'in boşanma kararı şaşkınlık yarattı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üç Kız Kardeş'in son bölümde Somer'in boşanma kararı şaşkınlık yarattı! - Son Dakika
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