Üç Kız Kardeş'in yeni bölümü bu akşam ekranlarda! Somer, Mine'nin mektubunu okuyor - Son Dakika
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Üç Kız Kardeş'in yeni bölümü bu akşam ekranlarda! Somer, Mine'nin mektubunu okuyor

19.04.2022 13:44
Üç Kız Kardeş'in yeni bölümü bu akşam ekranlarda! Somer, Mine'nin mektubunu okuyor

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Üç Kız Kardeş dizisinde heyecan dorukta. Üç Kız Kardeş'in 19 Nisan Salı günü ekranlara gelecek 9. bölümünde Minenin evine Türkan ile beraber giden Somer mektubu burada okur. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

Türkan ve Somer, İzmir dönüşü yol kenarında Mine'nin arabasını terk edilmiş bir halde bulurlar. Sevgilisi için hayli endişelenen Somer, soluğu Mine'nin evinde alır. Türkan da onu yalnız bırakmak istememiş ve yanında gitmiştir. Oraya vardıklarında Mine'nin özel eşyalarını toplayarak, evi terk etmiş olduğunu fark ederler. Somer mektubu burada okur. Kahrolur… Türkan'ın bu evdeki varlığı, onu gerçeğe adım adım yaklaştıracak mıdır?

Üç Kız Kardeş'in yeni bölümü bu akşam ekranlarda! Somer, Mine'nin mektubunu okuyor

Öte yandan anne ve babalarının evlilik yıldönümü için sürpriz yapmaya hazırlanan Derya ve Dönüş, planlarına Somer ve Türkan'ı da dahil ederler. Yıldönümü kutlaması, dargınların barışması için de bir vesile olur. Ne var ki davetsiz bir misafir, her şeyi alt üst eder.

Üç Kız Kardeş'in yeni bölümü bu akşam ekranlarda! Somer, Mine'nin mektubunu okuyor
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Üç Kız Kardeş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Üç Kız Kardeş'in yeni bölümü bu akşam ekranlarda! Somer, Mine'nin mektubunu okuyor - Son Dakika


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