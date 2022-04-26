Üç Kız Kardeş'in yeni bölümü bu akşam ekranlarda! Yeni bölümde Somer, Mine'den tamamen uzaklaşıyor - Son Dakika
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Üç Kız Kardeş'in yeni bölümü bu akşam ekranlarda! Yeni bölümde Somer, Mine'den tamamen uzaklaşıyor

26.04.2022 13:10
Üç Kız Kardeş'in yeni bölümü bu akşam ekranlarda! Yeni bölümde Somer, Mine'den tamamen uzaklaşıyor

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş, yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen 10. bölümde üç kız kardeş, babalarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar. Bu olaydan sonra Türkan için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Etkileyici prodüksiyonu, sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla ekrana kaldığı yerden devam eden Üç Kız Kardeş'de yaşananlar gündeme bomba gibi düştü. Aşk, dram ve heyecan yüklü sahneleriyle sosyal medyada da çok konuşulan Üç Kız Kardeş, gerilim dolu sahneleriyle de izleyenleri ekrana kilitleyecek.

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİNDE YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Rüçhan hanımın Nesrin'le yaptığı konuşma Kalender ailesinin evinde bomba etkisi yaratır. Üç kız kardeş, babalarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar. Bu olaydan sonra Türkan için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Üç Kız Kardeş'in yeni bölümü bu akşam ekranlarda! Yeni bölümde Somer, Mine'den tamamen uzaklaşıyor

Öte yandan Mine'nin karnındaki bebeğin babasının Nihat olduğunu öğrenen Somer, Mine'den tamamen uzaklaşır. Rüçhan hanımın ailesinde açtığı yaraları sarmaya çalışan Türkan'la bir konuşma yaparak, ilişkilerinin kaderine onun karar vermesini ister. Artık Türkan ve Somer aşkının akıbeti, Türkan'ın iki dudağı arasındadır.

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Üç Kız Kardeş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Üç Kız Kardeş'in yeni bölümü bu akşam ekranlarda! Yeni bölümde Somer, Mine'den tamamen uzaklaşıyor - Son Dakika


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