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Üç Kuruş'un Yıldızı Genç Sevgilisiyle Cihangir'de Görüntülendi - Son Dakika

Üç Kuruş'un Yıldızı Genç Sevgilisiyle Cihangir'de Görüntülendi

09.02.2022 01:41
Üç Kuruş'un Yıldızı Genç Sevgilisiyle Cihangir'de Görüntülendi

Üç Kuruş dizisinin Azade'si Sezin Akbaşoğulları, önceki akşam Cihangir'de genç sevgilisiyle görüntülendi. İşte detaylar...

Üç Kuruş dizisinin Azade'si Sezin Akbaşoğulları, önceki akşam Cihangir'deydi. Akbaşoğulları'nın yanında ise gizemli bir erkek vardı. Ünlü oyuncu, gazetecileri karşısında görünce hızlı adımlarla sağa sola doğru yürümeye başladı.

UTANGAÇ TAVIRLAR

Israrlı sorular karşısında sessiz kalan oyuncu, erkek arkadaşıyla birlikte gecenin karanlığında gözlerden kayboldu.

SEZİN AKBAŞOĞULLARI KİMDİR?

Sezin Akbaşoğulları kaç yaşında ve nereli; Sezin Akbaşoğulları, 22 Nisan 1981 tarihinde İzmir'de doğdu. 40 yaşındadır.

Babası subay, annesi ise öğretmendir. Babasının tayinleri yüzünden İzmir, Ankara, Belçika, Diyarbakır, Sivas ve en son olarak tekrar Ankara'da yaşamıştır. 13-14 yaşlarında oyuncu olmayı seçmiştir. İzmir Atatürk Lisesi'ni bitirdikten sonra Ankara Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünden 2003 yılında mezun oldu.

Oyunculuk yaşamına lise tiyatro ekibiyle oynadıkları 'Yine Başladılar Şarkılarına' (Nun singen Sie wieder/max frisch) adlı oyunla adım atmıştır.İlk çıkışını yakaladığı Beyaz Gelincik dizisindeki Ceren Aslanbaş karakteri ile insanlar yüzüne aşina oldular.

2010 yılında "Kavşak" filmindeki rolü ile Altın Koza En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almıştır. Sezin Akbaşoğulları, 2014 yılında "Ah Neriman" adlı dizide Perran Kutman, Tarık Ünlüoğlu, Avni Yalçın ile başrolde oynadı.

2015 yılında başrollerinde Mehmet Aslantuğ, Sezin Akbaşoğulları, Seçkin Özdemir, Hande Doğandemir, Sarp Akkaya, Barış Arduç, Ekin Türkmen ve Tomris İncer gibi oyuncuların paylaştığı "Racon: Ailem İçin" dizisinde Sedef karakterini canlandırdı.

Sezin Akbaşoğulları şu sıralar 'Üç Kuruş' adlı dizide 'Azade' karakterini canlandırıyor.

Üç Kuruş'un Yıldızı Genç Sevgilisiyle Cihangir'de Görüntülendi
Üç Kuruş'un Yıldızı Genç Sevgilisiyle Cihangir'de Görüntülendi

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Sezin Akbaşoğulları, Cihangir, Üç Kuruş, İzmir, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Üç Kuruş'un Yıldızı Genç Sevgilisiyle Cihangir'de Görüntülendi - Son Dakika Magazin


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