Üç Kuruş'da bugün neler olacak? Azade'nin planı işe yarayacak mı?

Başrollerinde Ekin Koç, Uraz Kaygılaroğlu, Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç ve Diren Polatoğulları gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisi bu akşam Show TV ekranlarında olacak.

ÜÇ KURUŞ'TA BUGÜN NELER OLACAK?

Üç Kuruş 13. Bölüm 2. Fragmanı yayında. 'Üç Kuruş'un 13. bölümünden heyecan ve aksiyon dolu ikinci tanıtım yayınlandı. Oktay'ın Efe'ye babalık yapamadığını söyleyerek derdini anlattığı tanıtımda Azade'nin Efe ve Kartal'a sunacağı teklif merak konusu oluyor. Azade, bir çanta dolusu parayı Kartal'a gösterirken Çetin'in Azade'yle ilgili "Bu kadının ipiyle kuyuya inilmez" sözleri dikkat çekiyor. Kartal'ın babasına sarıldığı duygusal anlar izleyicileri de derinden etkilerken, "baba" diyerek haykırması "Oktay'a ne oldu?" sorusunu akıllara getiriyor.