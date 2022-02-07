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Üç Kuruş'da bugün neler olacak? Azade'nin planı işe yarayacak mı? - Son Dakika

Üç Kuruş'da bugün neler olacak? Azade'nin planı işe yarayacak mı?

07.02.2022 12:58
Üç Kuruş'da bugün neler olacak? Azade'nin planı işe yarayacak mı?

Bu akşam 13. bölümüyle izleyicisiyle buluşacak Üç Kuruş dizisinde Azade, Kartal'a verdiği bir çanta dolusu para kaos yaratacaktır. Kartal'ın babası ile duygusal anları ile izleyenleri hüzne boğacak.

Başrollerinde Ekin Koç, Uraz Kaygılaroğlu, Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç ve Diren Polatoğulları gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisi bu akşam Show TV ekranlarında olacak.

ÜÇ KURUŞ'TA BUGÜN NELER OLACAK?

Üç Kuruş 13. Bölüm 2. Fragmanı yayında. 'Üç Kuruş'un 13. bölümünden heyecan ve aksiyon dolu ikinci tanıtım yayınlandı. Oktay'ın Efe'ye babalık yapamadığını söyleyerek derdini anlattığı tanıtımda Azade'nin Efe ve Kartal'a sunacağı teklif merak konusu oluyor. Azade, bir çanta dolusu parayı Kartal'a gösterirken Çetin'in Azade'yle ilgili "Bu kadının ipiyle kuyuya inilmez" sözleri dikkat çekiyor. Kartal'ın babasına sarıldığı duygusal anlar izleyicileri de derinden etkilerken, "baba" diyerek haykırması "Oktay'a ne oldu?" sorusunu akıllara getiriyor.

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Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Üç Kuruş, Show Tv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Üç Kuruş'da bugün neler olacak? Azade'nin planı işe yarayacak mı? - Son Dakika Magazin


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