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Üç Kuruş dizisine yeni karakter! Oyuncu Sezin Akbaşoğulları, kadroya dahil oluyor - Son Dakika

Üç Kuruş dizisine yeni karakter! Oyuncu Sezin Akbaşoğulları, kadroya dahil oluyor

19.01.2022 14:40
Üç Kuruş dizisine yeni karakter! Oyuncu Sezin Akbaşoğulları, kadroya dahil oluyor

Başarılı oyuncu Sezin Akbaşoğulları, Show TV'nin sevilen dizisi Üç Kuruş'un kadrosuna katılıyor. 11. bölümden itibaren dizide yer alacak olan oyuncu, Kartal ve Efe'nin mücadele ettiği kilit bir ismi oynayacak.

Ay Yapım'ın Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse ile Civan Canova'nın yer aldığı Üç Kuruş'un ekibine yeni bir isim katıldı. Başarılı oyuncu Sezin Akbaşoğulları sevilen diziye 11. bölümden itibaren sürpriz bir karakterle dahil oluyor.

GÜCÜ VE ZEKASIYLA ÇOK KONUŞULACAK

Kariyeri boyunca televizyon ekranlarında, beyazperdede ve tiyatro sahnesinde birçok farklı karaktere hayat veren başarılı oyuncu, şimdi de sürpriz bir karakterle Üç Kuruş ile izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ile Efe'nin (Ekin Koç) beraber verdiği mücadelede kilit bir role hayat verecek oyuncu, gücü ve zekasıyla da çok konuşulacak. İkilinin hikayeye dahil olan bu dişli karakter karşısında ne yapacağı ise şimdiden merak uyandırıyor.

Oyuncu Sezin Akbaşoğulları, Üç Kuruş dizisinin kadrosuna dahil oluyor
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Sezin Akbaşoğulları, Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Üç Kuruş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Üç Kuruş dizisine yeni karakter! Oyuncu Sezin Akbaşoğulları, kadroya dahil oluyor - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Üç Kuruş dizisine yeni karakter! Oyuncu Sezin Akbaşoğulları, kadroya dahil oluyor - Son Dakika
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