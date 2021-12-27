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Üç Kuruş'ta bugün: İrfan şehirden kaçabilecek midir? - Son Dakika

Üç Kuruş'ta bugün: İrfan şehirden kaçabilecek midir?

27.12.2021 14:30

Pazartesi günlerinin vazgeçilmez dizileri arasında yer alan Üç Kuruş'ta bugün neler olacağı merak konusu oldu. Efe, bir yandan Leyla ile arasını düzeltmeye çalışırken bir yandan da Kartal'ı İrfan'dan korumaya çalışır. Öte yandan İrfan'ın bir sonraki adımı Kartal ile Efe'yi hiç beklemedikleri bir yerden vuracaktır.

"ÜÇ KURUŞ" SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kuruş 8. Bölümünde; Kimliği ortaya çıkan İrfan'ın şehirden kaçmaktan başka yolu yoktur. Kartal ve Efe ellerindeki "takma" isimle İrfan'ın peşine düştüklerinde beklemedikleri birinin radarına girerler. İrfan ortalardan kaybolmadan önce annesinin ısrarı ile Kartal'a bir şans daha verir ve Kartal'a hayatının en çetin ikilemlerinden birini yaşatır. Efe, bir yandan Leyla ile arasını düzeltmeye çalışırken bir yandan da Kartal'ı İrfan'dan korumaya çalışır. Öte yandan İrfan'ın bir sonraki adımı Kartal ile Efe'yi hiç beklemedikleri bir yerden vuracaktır.

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Üç Kuruş, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Üç Kuruş'ta bugün: İrfan şehirden kaçabilecek midir? - Son Dakika Magazin


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