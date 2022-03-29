Üç Kuruş'ta dün neler oldu? Efe cesur davrandı - Son Dakika
Üye Girişi

Üç Kuruş'ta dün neler oldu? Efe cesur davrandı

29.03.2022 08:32
Üç Kuruş'ta dün neler oldu? Efe cesur davrandı

Üç Kuruş'ta dün akşam heyecanlı sahneler yaşandı. Çetin saldırıyı yapanın kim olduğunu öğrendiğinde Kartal'dan bir ricada bulunur. Kartal'ın yaşadığı saldırı Efe'yi de derinden etkiler. Sevdiği kadını kaybetme korkusuyla Leyla'ya gelen Efe, bu defa çok daha cesur davranır.

ÜÇ KURUŞ'TA DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Kartal oğluna ve Bahar'a kavuşmanın heyecanını tam yaşayamadan, beklenmedik bir saldırı mutluluğuna gölge düşürür. Ateş'i ve Bahar'ı kaybetme korkusuyla deliren Kartal, intikam almak için harekete geçer.

Üç Kuruş'ta dün neler oldu? Efe cesur davrandı

Çetin saldırıyı yapanın kim olduğunu öğrendiğinde Kartal'dan bir ricada bulunur. Kartal'ın yaşadığı saldırı Efe'yi de derinden etkiler. Sevdiği kadını kaybetme korkusuyla Leyla'ya gelen Efe, bu defa çok daha cesur davranır. Şahin, Azade'nin arkasından çevirdiği plan sonucunda onunla yüzleşir ama Azade'nin bile tahmin etmeyeceği bir planı devreye sokar.

Üç Kuruş'ta dün neler oldu? Efe cesur davrandı

Kartal, Efe ve Çetin, Baybars'a büyük bir darbe indirmek için hazırlanırken hiç beklemedikleri biri onlara yardım eder. Baybars ise uğradığı hezimetlerin altından kalkabilmek için en ciddi hamlesini yapar ve oyunu tamamen değiştirecek bir adım atar.

YORUMLAR
500
Üç Kuruş bu akşam ekranlarda! Efe, Leyla'ya evlenme teklifi ediyor! Üç Kuruş bu akşam ekranlarda! Efe, Leyla'ya evlenme teklifi ediyor! Üç Kuruş 20. Bölüm 2. Fragman Üç Kuruş 20. Bölüm 2. Fragman

Üç Kuruş, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Üç Kuruş'ta dün neler oldu? Efe cesur davrandı - Son Dakika


Son Dakika
14:20 Kuyulardan ses geldiğini ve 14 kişinin atıldığını iddia eden adam ekipleri harekete geçirdi!
14:19 Son Dakika: İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna müzakerelerinde ilk tur sona erdi
14:06 Destan'da bu akşam neler olacak? Ulu Ece için yolun sonu geldi mi?
14:06 Rus askerler öldüresiye dövülüp ayaklarından kurşunlanmıştı! Ukrayna açıklaması: Görüntülerle ilgili soruşturma başlattık!
14:05 Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Crespo, Galatasaray maçını iple çekiyor! Büyük derbi öncesi iddialı konuştu
14:01 Bayrak değişimi: TÜSİAD'da Kaslowski'nin yerine Orhan Turan geldi
13:56 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye iyileşecek mi?
13:56 Eski başbakan siyasete dönmek istiyor ama ünlü tarihçi notunu çoktan verdi: Bana göre en kötü siyasetçi Tansu Çiller!
13:50 Zerrin Özer, vasiyetini açıklayıp istemediklerini bir bir anlattı: Ben vefat ettikten sonra adımdan kimse faydalanmasın
13:44 Burak Elmas başkanlığının son günlerinde Florya'daki krize attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 14:29:21. #1.11#
SON DAKİKA: Üç Kuruş'ta dün neler oldu? Efe cesur davrandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement