Üç Kuruş'ta neler oldu? Leyla, Efe'nin sırrını abisine söyledi mi?

Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Damla Serim, Murat Uyurkulak, ve Eset Akçilad'ın kaleme aldığı aksiyon, dram ve polisiye türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Üç Kuruş, 12. bölümüyle izleyici ile buluştu.

ÜÇ KURUŞ'TA NELER OLDU?

Kartal ve Efe, İrfan'ın yönlendirmesiyle Çetin'e ulaşmayı başarırlar. Çetin, Kartal ve Efe'nin Azade'ye karşı büyük bir zafer kazanmalarını sağlar. Ama Baybars'la kişisel bir husumeti olan Çetin'in Baybars'a giden yolda herkesten gizlediği özel bir ajandası vardır. Bahar, Adnan'ın aklını karıştırmasıyla Kartal'dan birtakım şeyler gizlemeye başlar. Leyla ise Efe'nin sırrını abisi Kartal'a söylemeye kararlıdır. Kitabında yenilgi yazmayan Azade'nin beklenmedik bir hamleyle Kartal ve Efe'ye teklifte bulunması her şeyi değiştirir.