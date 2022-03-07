Üç Kuruş yeni bölümünde neler olacak? Baybars kimi kurban edecek? - Son Dakika
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Üç Kuruş yeni bölümünde neler olacak? Baybars kimi kurban edecek?

07.03.2022 15:54

Her Pazartesi Show TV ekranlarında yayınlanan, başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Aslıhan Malbora ve Nesrin Cavadzade gibi isimlerin paylaştığı Üç Kuruş yeni bölümüyle bu akşam seyirci karşısında olacak. Çıngıraklı'da siyah şapkalı gizemli adam merak konusu oluyor. Kartal'a kendi mahallesinde saldırılması heyecan yaratıyor.

17. bölümde Leyla ve Efe arasındaki gerilim tırmanacak. Kartal'a kendi mahallesinde silah çekilirken Neriman ve Çetin'in karşılaşması da izleyicilerin beklediği bir buluşma olacak. Siyah şapkalı adam gizem yaratırken Baybars'ın birini kurban etmesi heyecanı artırıyor.

Kartal tutuklanıp Efe'nin şok yaşadığı bölümde Şahin'in Kartal'ı satıp satmayacağı da merak konusu oldu. Kartal ve Bahar arasındaki gerilim de tırmanacak. Yeni bölüm tüm heyecanıyla bu akşam yayında.

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜM ÖZETİ

Efe'nin Leyla'nın çalıştığı mekana gitmesi ayrılan çiftin birbirlerinden kopamadığının göstergesi oldu. Leyla'nın Bahar'dan hesap sorması dikkatleri çekerden Kartal, Şesu ve Ruşen saldırıya geçti.

Neriman ve Baybars'ın hesaplaşması gerçekleşti. Kartal ile Korkmaz'ın savaşında son şansı olduğunu söyleyen Efe'nin bir planı olduğu anlaşıldı. Azade ve Kartal yakınlığı da dikkat çekti. Bu duruma Bahar'ın tepkisi ise sert oldu.

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Uraz Kaygılaroğlu, Üç Kuruş, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Üç Kuruş yeni bölümünde neler olacak? Baybars kimi kurban edecek? - Son Dakika


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