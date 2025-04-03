Uğur Işılak Karabük'te '3 Nisan' Etkinliklerinde Sahne Aldı - Son Dakika
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Uğur Işılak Karabük'te '3 Nisan' Etkinliklerinde Sahne Aldı

Uğur Işılak Karabük\'te \'3 Nisan\' Etkinliklerinde Sahne Aldı

Anadolu türküleri sanatçısı Uğur Işılak, Karabük'te 3 Nisan etkinlikleri kapsamında sahne alarak sevenlerine unutulmaz bir konser verdi. Karabük Valiliği ve Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik, şehir tarihine vurgu yaparak coşkuyla kutlandı.

03.04.2025 23:17  Güncelleme: 23:32
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Anadolu türkülerinin sevilen sanatçısı Uğur Işılak, '3 Nisan' etkinlikleri çerçevesinde Karabük'te sahne aldı.

Karabük Valiliği ve Karabük Belediyesi ortaklığında KARDEMİR'in temellerinin atılışının ve Karabük'ün kuruluşunun 88. yıl dönemi 3 Nisan etkinlikleri ile kutlanmaya devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle devam eden etkinlikler çerçevesinde sanatçı Uğur Işılak, Karabük'te sahne aldı. Lütfü Özaytaç Caddesindeki etkinlikte Işılak, birbirinden güzel parçaları sevenleri için seslendirdi.

Programda konuşan Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, etkinliklerin bu yıl '3 gün 3 gece 3 Nisan' sloganıyla kutlandığını belirtti.

"Bu şehir alın terinin başkentidir" diyen Çetinkaya, "Karabük sadece bir şehir değil, Türkiye'de sanayi devrimini başlatan, Anadolunun kalkınma umudunu yeşerten bir merkezdir. 3 Nisan bu konunun tarihidir. Ancak uzun yıllar bu anlamlı gün hak ettiği gibi ilgi ve coşkuyla kutlanmamış, gereken farkındalık oluşmamıştır. Biz ise göreve gelir gelmez bu tarihi mirasa sahip çıkarak 3 Nisan'ı Karabük'ün ortak gururu ve heyecanı haline getirdik. Bugün burada, bu değerin yeniden yaşatıldığına hep birlikte şahitlik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Konser etkinliğine AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin, Ali Keskinkılıç, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Uğur Işılak Karabük'te '3 Nisan' Etkinliklerinde Sahne Aldı - Son Dakika

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