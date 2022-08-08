Uludağ Yaz Festivali'ne coşkulu final - Son Dakika
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Uludağ Yaz Festivali'ne coşkulu final

08.08.2022 06:09
Uludağ Yaz Festivali'ne coşkulu final

Üç gün boyunca devam eden Uludağ Yaz Festivali sona erdi.

Üç gün boyunca devam eden Uludağ Yaz Festivali sona erdi. Festivalin kapanışını Sagopa Kajmer ve Yüzyüzeyken Konuşuruz gerçekleştirdi.

Uludağ'da 5-6-7 ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen Uludağ Yaz Festivali görkemli bir şekilde son buldu. Festivalin pazar günü olması sebebiyle ilgi önceki günlere kıyasla daha yoğun olurken alanda da binlerce müziksever yer aldı. Günün açılış sahnesinde Melisa Karakurt yer alırken, dinleyicilere keyifli anlar yaşattı. Ardından elektro müziği folk müziğiyle harmanlayan Soft Analog grubu Bursalılarla buluşurken müzikseverlerin coşkusunu arttırdı. Son dönemlerde yapığı işlerle başarılı çıkış yakalayan Perdenin Ardındakiler grubu ve Anıl Piyancı dillerden düşmeyen şarkıları seslendirerek dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşattı. Anıl Piyancı ayrıca yeni çıkacak olan "Baba Parası" şarkısını ilk kez Uludağ Yaz Festivali'de seslendirdi. Akşam seansında ise rap müziğin duayen ismi Sagopa Kajmer, Bursa'da büyük coşkuyla karşılandı. Sagopa Kajmer en sevilen şarkılarından "Neyse", "Baytar", "Gölge Haramileri", "Neyim Var ki?"yi seslendirirken Kajmer'in şarkılarına binlerce kişi eşlik etti. Gün boyunca farklı etkinlikler ve müzik şovlarıyla renklenen festival Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun konseriyle sona erdi. - BURSA

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Uludağ'ın eteklerinde korkutan yangın Uludağ'ın eteklerinde korkutan yangın Aydın haber: Uzi ile Emre Aydın Uludağ Yaz Festivali'nde hayranlarıyla buluştu Aydın haber: Uzi ile Emre Aydın Uludağ Yaz Festivali'nde hayranlarıyla buluştu
Kaynak: İHA

Yüzyüzeyken Konuşuruz, Sagopa Kajmer, Uludağ, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Uludağ Yaz Festivali'ne coşkulu final - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uludağ Yaz Festivali'ne coşkulu final - Son Dakika
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