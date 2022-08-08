Uludağ Yaz Festivali'ne coşkulu final

Üç gün boyunca devam eden Uludağ Yaz Festivali sona erdi. Festivalin kapanışını Sagopa Kajmer ve Yüzyüzeyken Konuşuruz gerçekleştirdi.

Uludağ'da 5-6-7 ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen Uludağ Yaz Festivali görkemli bir şekilde son buldu. Festivalin pazar günü olması sebebiyle ilgi önceki günlere kıyasla daha yoğun olurken alanda da binlerce müziksever yer aldı. Günün açılış sahnesinde Melisa Karakurt yer alırken, dinleyicilere keyifli anlar yaşattı. Ardından elektro müziği folk müziğiyle harmanlayan Soft Analog grubu Bursalılarla buluşurken müzikseverlerin coşkusunu arttırdı. Son dönemlerde yapığı işlerle başarılı çıkış yakalayan Perdenin Ardındakiler grubu ve Anıl Piyancı dillerden düşmeyen şarkıları seslendirerek dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşattı. Anıl Piyancı ayrıca yeni çıkacak olan "Baba Parası" şarkısını ilk kez Uludağ Yaz Festivali'de seslendirdi. Akşam seansında ise rap müziğin duayen ismi Sagopa Kajmer, Bursa'da büyük coşkuyla karşılandı. Sagopa Kajmer en sevilen şarkılarından "Neyse", "Baytar", "Gölge Haramileri", "Neyim Var ki?"yi seslendirirken Kajmer'in şarkılarına binlerce kişi eşlik etti. Gün boyunca farklı etkinlikler ve müzik şovlarıyla renklenen festival Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun konseriyle sona erdi. - BURSA