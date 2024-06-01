Uluslararası Isparta Gül Festivalinde Zara Sevenleriyle Buluştu

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Uluslararası Isparta Gül Festivalinde ünlü sanatçı Zara, sevenleriyle buluştu. Meydan AVM'de alanı dolduran binlerce kişi Zara'nın şarkılarına eşlik edip, doyasıya eğlendi.

Güllerle karşılandı, en güzel şarkılarını binlerce kişiyle söyledi. Konser öncesinde konuşan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, festival coşkusunun Isparta'ya çok yakıştığını söyledi.

Uluslararası Isparta Gül Festivali coşkusu devam ediyor. Festivalin gündüz bölümünde kortej düzenlenirken, akşam bölümünde de ünlü sanatçı Zara, sevenleriyle buluştu. Meydan AVM'de alanı dolduran binlerce kişi Zara'nın şarkılarına eşlik edip, doyasıya eğlendi. Zara sahneye başına güller serpilerek çıktı.

Konser öncesi gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, festival coşkusu ve heyecanının Isparta'ya yakıştığını söyledi. Isparta'nın yetiştirdiği gül ürünlerinin dünyanın dört bir tarafına ulaştırıldığını belirten Başkan Başdeğirmen, gülle Isparta'nın tanıtıldığını ifade ederek, gülü yetiştiren çiftçilere teşekkür etti. Başkan Başdeğirmen, "Bu festivalimizin ve konserlerimizin sebebi de o güzel gülleri üreten çiftçilerimizdir. Gülün var olmasıyla, Rabbimizin vermiş olduğu o güzellikle dünyanın hiçbir yerinde yetişmeyen en kaliteli ve en değerli gülyağını üreten bir şehir olmamızdan dolayı bende memnuniyetimi belirtmek istiyorum" dedi.

Ödül töreninin ardından ünlü sanatçı Zara, Isparta halkıyla buluştu. Sevilen şarkılarını seslendiren Zara, Isparta'da olmaktan çok mutlu olduğunu belirterek, alanı dolduran binlerce kişiye unutulmaz bir akşam yaşattı. Konserde Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu tarafından Zara'ya gül tablosu ve geri dönüşüm malzemelerinden üretilen Zara'yı tasvir eden bir maket hediye etti. - ISPARTA