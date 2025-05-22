Uluslararası Öğrenciler Kısa Film Yarışmasını Kazandı - Son Dakika
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Uluslararası Öğrenciler Kısa Film Yarışmasını Kazandı

Uluslararası Öğrenciler Kısa Film Yarışmasını Kazandı
22.05.2025 16:38
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YUDER ve Anadolu Üniversitesi'nin düzenlediği yarışmada ödüller sahiplerini buldu, kazanan filmler açıklandı.

Yunus Emre Uluslararası Öğrenci Derneği (YUDER) ve Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğüne bağlı Genç İnsan Hak ve Hürriyet Kulübü tarafından hayata geçirilen "Benim Hikayem: Türkiye'de Uluslararası Öğrenci Olmak" kısa film yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Sinema Anadolu'da gerçekleştirilen programın açılışında konuşan YUDER Başkanı Sadık Çetinkaya, yarışmaya ilgi göstererek katılan tüm uluslararası öğrencilere teşekkür etti. Dernek olarak Eskişehir'de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarını belirten Çetinkaya, hem gelenekselleştirilmesi planlanan kısa film yarışması ile hem de farklı organizasyonlarla öğrencilerin yeteneklerini desteklemeyi amaçladıklarını aktardı.

Ödüller sahiplerini buldu

Eskişehir'de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin hazırladıkları filmlerle katıldığı yarışmada kazananlar hem jüri üyelerinin değerlendirmesi hem de seyircilerin yaptığı oylama ile belli oldu. Buna göre birinciliği Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencisi Ayah Hashem'in "Biz Yalnız Değiliz" filmi, ikinciliği Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencisi Sahar Alhoz'un "Sokakta Kırk Sekiz Saat" filmi, üçüncülüğü ise Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İşletme Yönetimi Programı öğrencisi Osama Said Al-jufaili'nin "Paket" filmi kazandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Uluslararası Öğrenciler Kısa Film Yarışmasını Kazandı - Son Dakika

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