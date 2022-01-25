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ÜMİT KARAN'IN ARDA TURAN'A TUVALET KAĞIDI GÖNDERMESİ ŞOK ETTİ - Son Dakika

ÜMİT KARAN'IN ARDA TURAN'A TUVALET KAĞIDI GÖNDERMESİ ŞOK ETTİ

25.01.2022 23:18
ÜMİT KARAN'IN ARDA TURAN'A TUVALET KAĞIDI GÖNDERMESİ ŞOK ETTİ

Galatasaray'ın eski milli futbolcusu Ümit Karan, Galatasaray'da oynayan Arda Turan'a gönderme yaptı. Karan, evinde 400 TL'lik tuvalet kağıdı kullanan Turan'ı ti'ye aldı.

İş ve ekonomi dünyasının Doğu bölgesine yaptıkları yatırımları desteklemek adına Şanlıurfa'da bu yıl ilki düzenlenen 'Doğunun İncileri' ödül töreni ekonomiye katkı sağlayan işadamları ve sanat dünyasının değerli isimlerinin katılımıyla gerçekleşti. Gecenin sunuculuğunu ünlü manken ve sunucu Özlem Yıldız ile Gökay Kalaycıoğlu yaparken kırmızı halıyı manken ve şimdilere yazdığı çocuk kitaplarıyla da adından söz ettiren Doğa Bekleriz yaptı. Ayrıca ödüle layık görülen iş insanlarının ödüllerini Ivana Sert, Ümit Karan, Doğa Bekleriz, Ferman Toprak, Elif Ece Uzun, Esra Sönmezer gibi ünlü isimler verirken son dönemlerde sesiyle müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan sanatçı Şimal Saraç'da sahne alarak geceye renk kattı.

Eski futbolcu Ümit Karan, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'da oynayan Arda Turan'ın evinde 400 TL'lik siyah tuvalet kağıdı kullanması hakkında konuştu. Karan, "Arda'nın en değerli yeri orası olduğu için yatırımı doğru yere yapmış" diyerek, espri yaptı.

ÜMİT KARAN KİMDİR?

Ümit Karan 1 Ekim 1976 senesinde Almanya'nın Berlin şehrinde dünyaya gözlerini açtı. Uzun bir süre Berlin'de ailesiyle birlikte yaşayan Ümit Karan, bölgedeki takımlar üzerinden altyapıda oynadı. Bir süre Berlin'de futbol hayatını sürdürdükten sonra farklı takımlarda kulüplerde oynayan Ümit Karan, en iyi kariyerini Galatasaray'da yaptı. Almanya'nın Berlin şehri üzerinden Türkiye'ye gelerek önce Gençlerbirliği ile beraber birçok farkı takımda oynarken, daha sonra Galatasaray'a transfer oldu ve önemli başarılara imza attı. Karan, şu sıralar teknik direktörlük ve spor yorumculuğu yapıyor.

ARDA TURAN KİMDİR?

Arda Turan 30 Ocak 1987 yılı İstanbul Bayrampaşa'da doğdu. Futbola 8 yaşındayken, doğup büyüdüğü Bayrampaşa'nın Altıntepsi mahallesindeki amatör bir takım olan Altıntepsi Makelspor'da başlamıştı. 1997'den 2000'e kadar futbol yaşamını Altıntepsi Makelspor'da sürdürüp, 2000 senesinde, Galatasaray'a transfer olmuştu. 2000'den 2005 senesine kadar Galatasaray altyapısında top koşturdu. 2005-06 sezonunun ikinci yarısında Vestel Manisaspor'a kiralık olarak gönderildi. Vestel Manisaspor'da geçirdiği yarım sezonun ardından Galatasaray'a geri dönmüştü. 2011 yılının ağustos ayında, 12 milyon euro bonservis ücreti karşılığında İspanyol kulübü Atlético Madrid'e transfer olmayı başardı. 2015-16 sezonu öncesinde 34 milyon euro (7 milyon euro başarı bonusları) bonservis bedeli karşılığında İspanyol devi Barcelona'ya transfer oldu ve en pahalı Türk futbolcu unvanını elde etti. Daha sonra Başakşehir'e geçen Arda Turan, şu sıralar Galatasaray'da futbol hayatını sürdürüyor.

ÜMİT KARAN'IN ARDA TURAN'A TUVALET KAĞIDI GÖNDERMESİ ŞOK ETTİ
ÜMİT KARAN'IN ARDA TURAN'A TUVALET KAĞIDI GÖNDERMESİ ŞOK ETTİ

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Türk Lirası, Galatasaray, Arda Turan, Ümit Karan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin ÜMİT KARAN'IN ARDA TURAN'A TUVALET KAĞIDI GÖNDERMESİ ŞOK ETTİ - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: ÜMİT KARAN'IN ARDA TURAN'A TUVALET KAĞIDI GÖNDERMESİ ŞOK ETTİ - Son Dakika
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