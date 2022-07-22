Sanatçı Umut Akyürek, uzun bir aranın ardından suskunluğunu bozarken, yeni single çalışmasını müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözü ve bestesi Sezen Aksu 'ya ait olan "Gidiyorum" isimli şarkı, geçtiğimiz gün müzik platformlarında yerini aldı. Azka Müzik etiketiyle yayınlanan şarkının düzenlemesini Suat Sakarya , klip yönetmenliğini ise Onur Kök gerçekleştirdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Umut Akyürek, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Umut Akyürek'ten 'Gidiyorum' yorumu - Son Dakika

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