Üye Girişi
Umut Evirgen'den olay aşk itirafı: Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz - Son Dakika

Umut Evirgen'den olay aşk itirafı: Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz

05.11.2021 14:44

Cem Yılmaz'la ayrılan Serenay Sarıkaya'nın bir süredir Umut Evirgen ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Dün akşam bir davet çıkışı Teve2'nin magazin muhabirine konuşan Umut Evirgen, güzel oyuncuyla aşk yaşadığı itirafında bulundu.

Kariyerindeki başarılarının yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya'nın bir süredir Melisa Şenolsun ile ayrılan Umut Evirgen ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. 2 ay önce hakkındaki aşk iddiasıyla ilgili açıklama yapan Sarıkaya, "Yok arkadaşlar, sizin de dediğiniz gibi; bunlar iddia... Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberlerden sıkıldım" dedi.

"SERENAY'LA SEVGİLİYİZ"

Umut Evirgen ve Serenay Sarıkaya, dün akşam bir davetten çıkarken görüntülendi. Teve2'de yayınlanan Magazin Masası programının muhabiri Barış, mekandan birlikte çıkan ikiliyi takip etti. Muhabirin yanına gelerek görüntü vermek istemediklerini söyleyen Evirgen, "Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz" itirafında bulundu.

SERENAY AŞK İDDİASINI YALANLAMIŞTI

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Umut Evirgen, daha önce Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun ile aşk yaşamıştı. Umut Evirgen'le aşk yaşadığı iddia edilen Serenay Sarıkaya da eylül ayında yaptığı açıklamada "Yok arkadaşlar, sizin de dediğiniz gibi; bunlar iddia... Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberlerden sıkıldım" diyerek aşk iddiasını yalanlamıştı.

Umut Evirgen'den olay aşk itirafı: Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz

Serenay Sarıkaya, Melisa Şenolsun, Umut Evirgen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Umut Evirgen'den olay aşk itirafı: Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

İstanbul'un göbeğinde Osmanlı'nın bankeri Salomon'un anıt mezarı harabeye döndü 14:33 İstanbul'un göbeğinde Osmanlı'nın bankeri Salomon'un anıt mezarı harabeye döndü 'Şike Kumpası Davası'nda 14:28 'Şike Kumpası Davası'nda "Fenerbahçe'yi ele geçirme operasyonu" sözleri dikkat çekti Ayçiçek yağına zam yolda: 5 litresi 110 lira olacak 14:16 Ayçiçek yağına zam yolda: 5 litresi 110 lira olacak
Fransız gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hem övdü hem hedef gösterdi 13:45 Fransız gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hem övdü hem hedef gösterdi Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak 13:28 Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak Sultangazi'de 5 katlı binanın en üst katında patlama meydana geldi 13:10 Sultangazi'de 5 katlı binanın en üst katında patlama meydana geldi
MSB 12:50 MSB "üniformalı fotoğraf" akımına karşı harekete geçti! Burcu Esmersoy'un Sarı-Kırmızılı pozlarına beğeni yağıyor 12:11 Burcu Esmersoy'un Sarı-Kırmızılı pozlarına beğeni yağıyor

Son Dakika Haberleri
14:31 Denizde yüzdüğü esnada jet-ski çarptı
14:27 'Şike Kumpası Davası'nda "Fenerbahçe'yi ele geçirme operasyonu" sözleri dikkat çekti
14:24 İBB çalışanı Tevfik Göksu'ya küfür edip tehdit etti
14:16 Ayçiçek yağına zam yolda: 5 litresi 110 lira olacak
14:00 Katalan devi, Xavi için Katar kulübüne bonservis ödeyecek
13:44 Fransız gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hem övdü hem hedef gösterdi
13:44 808 milyon liralık destek ödemesi bugün yatırılacak
13:27 Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak
13:26 Taraftarların muhabirleri öptüğü anlar sosyal medyada paylaşıldı
13:09 Sultangazi'de 5 katlı binanın en üst katında patlama meydana geldi
Kanal İstanbul Projesi'ne girecek firmalara Kılıçdaroğlu'ndan gözdağı: Bedeli ağır olur Kanal İstanbul Projesi'ne girecek firmalara Kılıçdaroğlu'ndan gözdağı: Bedeli ağır olur         
14:46
Denizde yüzdüğü esnada jet-ski çarptı Denizde yüzdüğü esnada jet-ski çarptı         
14:32
İBB çalışanı Tevfik Göksu'ya küfür edip tehdit etti İBB çalışanı Tevfik Göksu'ya küfür edip tehdit etti         
14:25
Katalan devi, Xavi için Katar kulübüne bonservis ödeyecek Katalan devi, Xavi için Katar kulübüne bonservis ödeyecek         
14:01
808 milyon liralık destek ödemesi bugün yatırılacak 808 milyon liralık destek ödemesi bugün yatırılacak         
13:44
Taraftarların muhabirleri öptüğü anlar sosyal medyada paylaşıldı Taraftarların muhabirleri öptüğü anlar sosyal medyada paylaşıldı         
13:26
Edis kalçasıyla gündem oldu! Konserdeki görüntüleri sosyal medyayı salladı Edis kalçasıyla gündem oldu! Konserdeki görüntüleri sosyal medyayı salladı         
13:07
Meksika'da 15 kişi uzun namlulu silahlarla oteli bastı, ortalık savaş alanına döndü Meksika'da 15 kişi uzun namlulu silahlarla oteli bastı, ortalık savaş alanına döndü         
12:25
Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür? Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür?         
12:09
Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans         
11:42
Son Dakika! Rekabet Kurumu: Zincir marketlere kesilen 2,7 milyar liralık rekor ceza kartelleşme suçundan verildi Son Dakika! Rekabet Kurumu: Zincir marketlere kesilen 2,7 milyar liralık rekor ceza kartelleşme suçundan verildi         
11:39
Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı         
11:25
Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı         
11:09
Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider         
10:30
5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı 5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı         
09:28
Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2021 14:50:40. #1.12#
SON DAKİKA: Umut Evirgen'den olay aşk itirafı: Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement