Umut Evirgen'den sevgilisi Serenay Sarıkaya'ya jest! Gidemediği konseri ayağına getirdi

Etiler'de oturduğu siteye girerken saplantılı bir hayranının arabasına tekme atarak küfürler savurmasıyla neye uğradığını şaşıran Serenay Sarıkaya'ya en büyük destekçi Umut Evirgen oldu.

GECE İÇİN 150 BİN TL HARCADI

Ayrıldıkları iddia edilen Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen cephesinde yeni gelişme yaşandı. Evirgen, uğradığı saldırı sonrası zor günler geçiren Sarıkaya'ya desteğini esirgemiyor. Evirgen, Atina'da Marianna Papamakariou'nun konserine gidemediği için üzülen Serenay Sarıkaya için İstanbul'da "Yunan Gecesi" organize etti. İşletmeci, gecelik organizasyon için 150 bin TL harcadı. İstanbul'a gelecek olanMarianna Papamakariou, perşembe günü konser verecek.