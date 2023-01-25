Ünal Memiç Uluslararası Kalite Ödülleri töreninde yılın yardımsever iş adamı ödülünün sahibi oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Ünal Memiç Uluslararası Kalite Ödülleri töreninde yılın yardımsever iş adamı ödülünün sahibi oldu

25.01.2023 14:09
Ünal Memiç Uluslararası Kalite Ödülleri töreninde yılın yardımsever iş adamı ödülünün sahibi oldu

İş adamı Ünal Memiç, 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Kalite Ödülleri töreninde yılın yardımsever iş adamı ödülüne layık görüldü. Ülke genelinde birçok alanda yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Memiç, 'Geleceği İnşa Ediyoruz' sloganıyla başlattığı 'Spoint ile Bir Gülümset Bin Gülümse' sosyal sorumluluk projesiyle, çocukların daha iyi eğitim almaları için büyük çaba gösteriyor.

Ülke genelinde otel, hastane, okul ve yaşam alanı gibi markaların projelerini üstlenerek iş dünyasında önemli girişimlere imzasını atan ve yaptığı yatırımlarla sektörde adından söz ettiren Spoint İnşaat Mimarlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Memiç, 'Geleceği İnşa Ediyoruz' sloganıyla başlattığı 'Spoint ile Bir Gülümset Bin Gülümse' sosyal sorumluluk projesiyle, çocukların daha iyi eğitim almaları için büyük çaba gösteriyor.

DOĞUM GÜNÜNDE ÖDÜLÜNE KAVUŞTU

Bu özel gecenin doğum gününe denk gelmesinin ayrı bir anlam ifade ettiğini söyleyen Memiç, 'yılın yardımsever iş adamı' ödülüne layık görülmekten büyük mutluluk duyduğunu, kısıtlı imkanlarla öğrenim gören çocuklara yönelik yürütülen sosyal sorumluluk projelerinin artarak devam edeceğini ve sürdürülebilir kalkınma için tüm paydaşların aynı sorumluluğu yüklenmesi gerektiğini ifade etti.

Ünal Memiç Uluslararası Kalite Ödülleri töreninde yılın yardımsever iş adamı ödülünün sahibi oldu
YORUMLAR
500
Kış etkisini göstermeyince odun ve kömüre talep düştü Kış etkisini göstermeyince odun ve kömüre talep düştü Scooter kullanan Dilara Gül'ün ölümüne ilişkin davada bilirkişi Gül'ü asli kusurlu buldu Scooter kullanan Dilara Gül'ün ölümüne ilişkin davada bilirkişi Gül'ü asli kusurlu buldu Yalova ve Gemlik'te tamamlanan köprü, kavşak ve bağlantı yolları yarın açılacak Yalova ve Gemlik'te tamamlanan köprü, kavşak ve bağlantı yolları yarın açılacak

İstanbul, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünal Memiç Uluslararası Kalite Ödülleri töreninde yılın yardımsever iş adamı ödülünün sahibi oldu - Son Dakika


Son Dakika
14:22 Aslanların kafesine giren kaplan muhtemel sonunu kendi hazırladı
14:16 Son dakika! Almanya'dan Ukrayna'ya Leopard 2 tank sevkiyatına onay
14:08 Aslanların kafesine giren kaplan bedelini çok ağır ödedi
14:05 Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Talip Bakır YSK'nın yeni üyesi oldu
14:05 Gökhan Çıra'dan kafa karıştıran paylaşım! "Baba oldum" diyerek bebeğiyle poz verdi
13:37 Tinerle sobayı yakmak isterken alevler içinde kaldı! Dehşete düşüren anlar kamerada
13:37 10 kurşunla karısını öldürüp intihara kalkışan polis de hayatını kaybetti
14:00 1 milyon euro ile kayıplara karışmıştı! Almanya'nın bulunması için başına ödül koyduğu kadın teslim oldu
14:00 Son dakika! Almanya, Leopard 2 tanklarının Ukrayna'ya sevkiyatına onay verdi
13:55 İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan siyasetçi provokatör, eylemi finanse eden gazeteciyi işaret etti: Benim fikrim değildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2023 14:29:43. #1.12#
SON DAKİKA: Ünal Memiç Uluslararası Kalite Ödülleri töreninde yılın yardımsever iş adamı ödülünün sahibi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement