UNDP Türkiye İyi Niyet Elçisi Mert Fırat, deprem felaketine dikkat çekmek adına Paris'te koştu - Son Dakika
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UNDP Türkiye İyi Niyet Elçisi Mert Fırat, deprem felaketine dikkat çekmek adına Paris'te koştu

06.04.2023 10:42

UNDP Türkiye İyi Niyet Elçisi başarılı oyuncu Mert Fırat, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen yıkıcı depremlere dikkat çekmek adına Paris'te düzenlenen bir maratona katıldı. Maratondan kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Fırat, takipçilerine de farkındalık için çağrıda bulundu.

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 11 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. 50 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem felaketinin ardından bölgelere bağışlar gitmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (United Nations Development Programme/ UNDP) Türkiye İyi Niyet Elçisi ve oyuncu Mert Fırat da bölgelere yardım eden ünlü isimlerin başında geliyor.

"DAHA GİDECEK ÇOK YOLUMUZ VAR"

Fransa'nın başkenti Paris'e giden Mert Fırat, deprem felaketine dikkat çekmek için maratona katıldı. O anları Instagram hesabından paylaşan oyuncu, "Yaşadığımız deprem felaketinin iyileşme sürecinin uzun soluklu bir maraton olduğunu biliyoruz. İlk iki ayda yüksek bir dayanışma sergilemiş olmamıza rağmen daha gidecek çok yolumuz var. Bu doğrultuda Schneider Electric Türkiye ile başlattığımız dayanışma kampanyası kapsamında Paris Maratonu'na katılarak dünyanın dört bir yanından insanlarla çağrımızı paylaşma fırsatı buldum. Son birkaç gündeki yoğun destekler için yürekten teşekkürler."

UNDP Türkiye İyi Niyet Elçisi olan Mert Fırat, deprem felaketine dikkat çekmek için Paris'te maratona katıldı
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Son Dakika Magazin UNDP Türkiye İyi Niyet Elçisi Mert Fırat, deprem felaketine dikkat çekmek adına Paris'te koştu - Son Dakika


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