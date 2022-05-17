Üniversite öğrencileri Yüksek Sadakat ile coştu - Son Dakika
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Üniversite öğrencileri Yüksek Sadakat ile coştu

17.05.2022 01:52

Üniversite öğrencileri Yüksek Sadakat ile coştu Kocaeli'de bahar şenlikleri çerçevesinde düzenlenen konserde sahne alan Yüksek Sadakat, yoğun ilgiyle karşılandı.

Üniversite öğrencileri Yüksek Sadakat ile coştu

KOCAELİ - Kocaeli'de bahar şenlikleri çerçevesinde düzenlenen konserde sahne alan Yüksek Sadakat, yoğun ilgiyle karşılandı.

Yüksek Sadakat müzik grubu, üniversitede hayranlarıyla buluştu. Şenlik alanına saatler öncesinde gelen öğrenciler, ders stresini eğlenerek attı. Yüksek Sadakat grubunu dinlemeye gelen öğrenciler ve yakınları şarkılara eşlik etti.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Yüksek Sadakat zaman zaman seyirciler ile düet yaptı. Grup, konser sonunda uzun süre alkışlandı.

Üniversite öğrencileri Yüksek Sadakat ile coştu
Üniversite öğrencileri Yüksek Sadakat ile coştu
Üniversite öğrencileri Yüksek Sadakat ile coştu
Üniversite öğrencileri Yüksek Sadakat ile coştu
Üniversite öğrencileri Yüksek Sadakat ile coştu
Üniversite öğrencileri Yüksek Sadakat ile coştu

YORUMLAR
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Yüksek Sadakat, Üniversite, Kocaeli, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Üniversite öğrencileri Yüksek Sadakat ile coştu - Son Dakika


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