Üniversiteliler yağmura rağmen Pilli Bebek konseriyle coştu - Son Dakika
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Üniversiteliler yağmura rağmen Pilli Bebek konseriyle coştu

18.05.2022 22:47

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilim ve Gençlik Festivali'nin son gününde ünlü rock grubu Pilli Bebek sahne aldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilim ve Gençlik Festivali'nin son gününde ünlü rock grubu Pilli Bebek sahne aldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uluslararası Bilim ve Gençlik Festivali sona erdi. 3 gün süren festivalin son gününde ünlü müzik grubu Pilli Bebek konser verdi. Sağanak yağış altında gerçekleşen konserde, Pilli Bebek grubu söylediği şarkılarla hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. Yüzlerce genç yağışlı havaya aldırış etmeden Pilli Bebek grubunun şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Yaklaşık bir buçuk saat süren konser sonunda Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özelçer, Pilli Bebek grubuna sağanak yağış olmasına rağmen konser verdiği için teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Konser sonunda ise ünlü grubun üyeleri hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

(Emrecan Bayram/İHA)

Üniversiteliler yağmura rağmen Pilli Bebek konseriyle coştu
Üniversiteliler yağmura rağmen Pilli Bebek konseriyle coştu
Üniversiteliler yağmura rağmen Pilli Bebek konseriyle coştu
Üniversiteliler yağmura rağmen Pilli Bebek konseriyle coştu
Üniversiteliler yağmura rağmen Pilli Bebek konseriyle coştu
Üniversiteliler yağmura rağmen Pilli Bebek konseriyle coştu

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Kaynak: İHA

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