Ünlü Çiftin Özel Hayatında Flaş Gelişme - Son Dakika
Üye Girişi

Ünlü Çiftin Özel Hayatında Flaş Gelişme

29.05.2022 16:51
Ünlü Çiftin Özel Hayatında Flaş Gelişme

Oyuncu Birkan Sokullu, sosyetik sevgilisi Eda Gürkaynak'a Paris'te evlilik teklifi etti. Çift, temmuz başında Alaçatı'da çok özel bir düğün yapacak.

Magazin dünyasında özellikle son dönemde "birbirine en yakışan çift" olarak lanse edilen Birkan Sokullu ile Eda Gürkaynak cephesinden güzel haber var.

Yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu ile sosyetik sevgilisi Eda Gürkaynak evlilik hazırlıklarına başladı. Doludizgin aşk yaşayan ikili, geçtiğimiz günlerde çıktıkları Paris tatilinde evlilik kararı aldı.

Yine kendisi gibi oyuncu olan Aslı Enver'le evliliği yürümeyen 36 yaşındaki oyuncu, "hayatımın aşkı" dediği sosyetik sevgilisiyle yuva kurmak istiyor.

Hatta bu konuda çok güvendiği bir organizatörden tüyolar alan Sokullu, "Öyle bir evlilik teklifi olacak ki, Alaçatı yıkılacak" dediği iddia edildi.

Çiftin düğünü temmuz ayında Alaçatı'da yapacağı öğrenildi.

Ünlü Çiftin Özel Hayatında Flaş Gelişme
Ünlü Çiftin Özel Hayatında Flaş Gelişme
Ünlü Çiftin Özel Hayatında Flaş Gelişme
Ünlü Çiftin Özel Hayatında Flaş Gelişme

YORUMLAR
500
AA Parlamento muhabiri Sinan Uslu dünyaevine girdi AA Parlamento muhabiri Sinan Uslu dünyaevine girdi Fatih Keleş: 'Altyapılarda çok büyük bir yapılanma içerisine girdik' Fatih Keleş: 'Altyapılarda çok büyük bir yapılanma içerisine girdik'
Kaynak: Snob Magazin

Birkan Sokullu, Eda Gürkaynak, Evlilik, Paris, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü Çiftin Özel Hayatında Flaş Gelişme - Son Dakika


Son Dakika
16:49 Real Madrid'in yıldızı Kroos'tan muhabirin sorusuna sert cevap: Mantıklı sorular düşünmek için 90 dakikanız vardı!
16:32 TRT ortak yapımı "Hüzün Üçgeni" filmi, Cannes'te "Altın Palmiye" ödülünü kazandı
16:13 Beşiktaş Başkanı Çebi'ye kulüp üyelerinden "Beşiktaşspor" protestosu! İşte başkanlık seçimine damga vuran olay...
16:04 Geceleri tuvalette ortaya çıkıp, pembe iç çamaşırlı kadınlara tecavüz ediyor! Ürküten hikaye yeniden gündem
15:45 İstanbul'da Atatürk Havalimanı'na yapılacak Millet Bahçesi'nin ilk fidan dikimi öncesi hareketlilik yaşanıyor
15:37 Esra Erol'un paylaşımına yorum yağdı! "Altını giymeyi unutmuşsun"
15:22 Malatya'da alkol komasına giren adam bankın üstünde hayatını kaybetti
15:03 Dünyanın canlı takip ettiği Johhny Depp-Amber Heard davasına Elon Musk yorumu: Milyonlarca insana yalan söylemek... Aşk karmakarışık olabilir
15:00 Eskişehir'de yoga yapan kadınlar CİMER'e şikayet edildi, belediye başkanı karara karşı çıktı! "Kadınlarımız istediği parkı kullanabilir"
14:51 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Kaçış planı" iddiasına yanıt: Geçmişte bunları Menderes için de söylediler şimdi aynı yalanları bunlar söylüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 16:57:46. #1.12#
SON DAKİKA: Ünlü Çiftin Özel Hayatında Flaş Gelişme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement