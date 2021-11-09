Ünlü çiftin zorunlu ayrılığı

Ters köşe bir rolü olduğunu ancak detay vermeyeceğini anlatan Cansel Elçin "Proje için sakal bıraktım. Sürekli bana mesaja atıyorlar 'Şu sakalları kes' falan diye ama eşim beni Poseidon'a benzetiyor" diye konuştu.

"Parayı düşünürsen bu iş olmaz"

Elçin, "Dijital platformlarda oyuncular daha az mı kazanıyor?" sorusu üzerine, önceliğinin para olmadığını söyleyip şöyle devam etti: "Biz ona bakmıyoruz. Ben her zaman bütçesiz işte de bütçeli işte de oluyorum, benim için o dönemli değil, kalıcı ve beni duygusal olarak tatmin edecek projelerde yer almayı tercih ediyorum. Parayı düşünürsen bu iş olmaz. Bizim sektörde duygularla hareket ettiğin için ben öyle yapıyorum, para falan onları bizim menajerlerimiz onlar ilgileniyor."

"Yurtdışı hayalim var"

Zeynep Tuğçe Bayat ise eşinin yeni imajını beğendiğini "Ben her türlü seviyorum onu, işimizin gereği bu yani" sözleriyle anlatırken, yurtdışına açılmayı amaçladığını ve bu nedenle sıklıkla İspanya'ya gittiğini söyledi.

Yurtdışı hayali olduğu için bu şekilde kendisini geliştirdiğini ifade eden Bayat, "Daha yeni döndüm İspanya'dan... Oynadığım dizilerin bir çoğu oraya satıldı. Orada bir sürü görüşme yaptım. Benim için güzel gelişmeler oluyor. Türk dizilerinin yurdışına satılması, 3-4 dil bilmem işimi kolaylaştırıyor. Benim yurtdışı hayalim var, bunun için geliştiriyorum kendimi. Gidip geleceğim umarım" diye konuştu.