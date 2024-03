Ünlü çocuk oyuncu Kuzey Gezer\'in annesinden uyarı

Magazin

Ünlü çocuk oyuncu Kuzey Gezer'in annesi Tülay Gezer, çocuğunu oyuncu yapmak isteyen annelere uyarılarda bulundu. Gezer, çocuğu oyuncu olan annelerin çocuklardan önce kendilerinin değişime uğradığını bunun da çocuk üzerinde olumsuz etkilere neden olduğunu belirtti.

Pek çok çocuk oyuncu farklı karakterlerle dizi, film veya reklamlarla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Küçük yaşta gelen şöhret ve ilgi çocuklar üzerinde kimi zaman olumsuz etkilere neden olabiliyor. Bu değişim zaman zaman çocukların dışında ebeveynlerinde değişimine neden oluyor. Bu durumda ailelere büyük sorumluluklar düşüyor. Son yılların ünlü çocuk oyuncusu olan ve bir televizyon dizisinde 3 yıl rol olan Kuzey Gezer'in annesi ani gelen tanınırlığın çocuklardan önce aileleri değiştirdiğini belirterek, "Anneler siz oyuncu değilsiniz. Bir şeyler yaparken biz bunu yaptık dememeliler onun yerine oğlum veya kızım yaptı demeliler. Öyle bir şey ki oyuncu annelerinde çocuklardan çok annelerde bir değişim oluyor. Bunu yapmasınlar. Çocuğa bu durumu yansıtmamalılar. Kuzey 3 yıl boyunca bu dizide dolu dolu bulundu. Dizi başladığı an evimizde televizyonu biz kapatıyorduk. Kuzey'in kendisini izlemesine izin vermiyorduk. O farkındalığı evde yaşamasına izin vermiyorduk. Çünkü zaten dışarı çıktığımızda Kuzey'e çok fazla ilgi var. Çocuk zaten bunun farkında biz daha fazla çocuğa bunu yansıtmak istemedik." diye konuştu. Gezer ayrıca Kuzey'i fırsat buldukları her an açık havada dışarıya çıkardıklarını ve sosyalleşmesi için çaba harcadıklarını belirtti. - İSTANBUL