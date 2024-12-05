Ünlü fenomen Eylül Öztürk eşi ile yolları ayırdı: Zamanı geldiğinde resmiyete dökeceğim

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Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk 2017 yılında evlendiği eşi Barış Kenan Özkan ile boşanacağını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir açıklama ile duyurdu.

Eylül Öztürk ve Barış Kenan Özkan'ın bir süredir evliliklerinde kriz yaşadıkları magazin kulislerinde konuşuluyordu. Bugüne kadar konuyla ilgili bir açıklama yapmayan Eylül Öztürk, kişisel sosyal medya hesabından ilk kez bir açıklama yaptı ve boşanma kararı aldığını duyurdu.

"SÜSLÜ KELİMELER KURAMAYACAĞIM"

Öztürk, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu arada size sözüm vardı bir gün bir şey olursa söylerim diye. Çok detaya girmeyeceğim, dün Kenan ile evleri ve işleri de ayırma kararı aldım. Boşanma sürecini şu anda bulunduğum durumdan ötürü yapamıyorum ama zamanı geldiğinde resmiyette de halledeceğim. İki ayağım bir pabuca girdi bu Amerika'da her şey üst üste geldi. Siz meraklı köfte olduğunuz için sormadan ben söyleyeyim dedim. Ben bu şekilde çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Zaten yeni ev alıyorum biliyorsunuz, orada bir düzen kurup biraz kendime de bir fırsat tanımak istiyorum. Çocuklarla düzenli olarak görüşmeleri olacak yanımda görürseniz de şaşırmayın ama durum bundan ibaret. Herkesin hakkında hayırlısı olsun, konu da uzamasın temcit pilavı gibi. Lütfen. Hiç öyle süslü kelimeler de kuramayacağım valla. Neyse o. Siz beni anladınız."