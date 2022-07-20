Ünlü İsimden Şok Eden Kavga İtirafı! - Son Dakika
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Ünlü İsimden Şok Eden Kavga İtirafı!

20.07.2022 01:00
Ünlü İsimden Şok Eden Kavga İtirafı!

Son olarak 'Murder By The Lake' adlı dizide rol alan oyuncu Cansu Tosun, kendi markasının lansmanını özel bir davetle Emirgan'da gerçekleştirdi. Eşi Erkan Kolçak Köstendil ile muhabirlerin sorularını yanıtlayan Tosun, "Mutlu evliliğimizin sırrı bol kavga" açıklamasıyla şaşırttı. İşte detaylar...

Muhabirlerle sohbet eden Erkan Kolçak Köstendil, "Eşimin uzun süredir kurdugu bir hayali vardı, onunla ilgili deli gibi oturup çalıştı. Akabinde o işin tanıtımı ve benim iyi şeyler çekebilmem için bütün olanakları sağladı ve sonuç olarak çok keyifli bir iş ortaya çıktı" dedi.

"HEYECANLI BİR SÜREÇTİ"

Reklam filminin yönetmenliğini eşi Erkan Kolçak Köstendil'in yaptığı projede birlikte çalışmaktan keyif aldığını söyleyen Cansu Tosun, "Çok mutluyum, heyecanlı bir süreçti" ifadelerini kullandı.

"BOL KAVGA GALİBA..."

Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun çifti, "Mutlu evliliğin sırrı nedir?" sorusu sorulunca kahkaha atarak "Bol kavga galiba! Bir formülü yok, birlikte çok eğleniyoruz. Bir de yol arkadaşımız Marsel var. Onunla da beraber olmaktan ve hayatı yaşamaktan çok keyif alıyoruz." dediler.

CANSU TOSUN KİMDİR?

Cansu Tosun, 26 Ocak 1988 tarihinde Almanya'nın Nürnberg kentinde doğdu. Anne ve babası aslen Kayserili olan oyuncunun annesi 16, babası da 22 yaşındayken Almanya'ya göç etti. Lise öğrenimini ticaret üzerine tamamlayan Cansu Tosun, Nürnberg Operası'nda 13 yıl boyunca bale eğitimi aldı. Daha sonra yüksek okul eğitimi başlayınca baleyi bırakıp caz ve hip-hop danslarına yönelen Tosun, henüz 4 yaşındayken birçok Alman markası için fotomodellik yapmaya başladı ve büyük markaların yüzü oldu. Güzel oyuncunun Fırat adında ikiz erkek kardeşi vardır. Cansu Tosun Almanya'da olduğu yıllarda menajer Şebnem Özberk ile tanıştı ve oyunculuk kariyerine devam etme amacıyla 2010 yılında İstanbul'a Özberk'in yanına geldi.

Yılmaz Erdoğan'nın yönettiği BKM Mutfak ekibinden de dersler alan Tosun, daha sonra 3.Mota Okulu'nda Ümit Çırak'tan oyunculuk üzerine eğitim aldı. Aynı zamanda profesyonel fotomodel olan başarılı oyuncu, 2011 yılında TRT ekranlarında izleyici ile buluşan "Küçük Hanımefendi" isimli dizi ile oyunculuk kariyerine adım attı. Daha sonra 2012 yılında Kanal D'de yayımlanan Kayıp Şehir dizisinde Zehra karakteri ile kamera karşısına geçti. Atv dizisi "Bugünün Saraylısı"nda iki sezon rol aldı. Star TV'de "Göç Zamanı", hemen ardından da FOX TV'nin "Familya" dizisinde oynadı. 2017'de Show TV'nin "Bir Deli Sevda" dizisinde rol aldı. 2018-2019 yılları arasında TRT1'in sevilen dizisi "Mehmetçik Kütulamare"de Fatma karakterine hayat verdi.

Oyuncu Cansu Tosun, 2018 yılında kendisi gibi oyuncu olan Erkan Kolçak Köstendil ile evlendi. Çiftin Marsel adında bir çocukları vardır.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Ünlü İsimden Şok Eden Kavga İtirafı! - Son Dakika

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