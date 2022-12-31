Şahan Gökbakar, engelli öğrenciye uygulanan şiddete tepki gösterdi! Sosyal medyadan aileye seslendi - Son Dakika
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Şahan Gökbakar, engelli öğrenciye uygulanan şiddete tepki gösterdi! Sosyal medyadan aileye seslendi

31.12.2022 17:34

Komedyen Şahan Gökbakar, Zonguldak'ta sınıf arkadaşları tarafından şiddet gören öğrencinin ailesine sosyal medyadan seslendi. Twitter hesabından açıklama yapan Gökbakar, öğrencinin eğitim masraflarını karşılamak istediğini belirterek, "Üzülmesin, hepimiz onun yanındayız" dedi.

Zonguldak'ta bir okulda çekilen görüntüler geçtiğimiz günlerde sosyal medyada infial etkisi yarattı. Bir engelli öğrenci, sınıf arkadaşlarının şiddetine maruz kaldı.

ŞAHAN GÖKBAKAR, AİLEYE SESLENDİ

Görüntüler herkesi kahrederken, ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Twitter'dan engelli öğrencinin ailesine seslendi. Şahan Gökbakar, ailenin kendisine ulaşması halinde, çocuklarının eğitim masraflarını karşılayacağını belirtti.

"ÜZÜLMESİN, HEPİMİZ ONUN YANINDAYIZ"

Gökbakar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Sınıfta birkaç arkadaşı tarafından zorbalığa maruz kalan ve dövülen engelli kardeşimizin ailesi bize ulaşırsa, özel eğitim alabileceği bir okulda eğitimini karşılamak isterim. Üzülmesin, hepimiz onun yanındayız."

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NE OLMUŞTU?

Zonguldak'ta bir lisede engelli öğrenciye arkadaşları tarafından şiddet uygulanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 öğrenci, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. İnfial yaratan görüntüleri cep telefonuyla kaydeden liseli genç, sokak ortasında saldırıya uğramıştı.

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SON DAKİKA: Şahan Gökbakar, engelli öğrenciye uygulanan şiddete tepki gösterdi! Sosyal medyadan aileye seslendi - Son Dakika
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