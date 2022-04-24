Ünlü manken Tuğçe Aral çizme yolcusu - Son Dakika
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Ünlü manken Tuğçe Aral çizme yolcusu

24.04.2022 14:05
Ünlü manken Tuğçe Aral çizme yolcusu

Ünlü manken ve sunucu Tuğçe Aral, 2 yıl süren pandeminin ardından sahalara İtalya'da dönüyor.

Ünlü manken ve sunucu Tuğçe Aral, 2 yıl süren pandeminin ardından sahalara İtalya'da dönüyor.

Pandemi döneminde yaklaşık 2.5 yıl kadar organizasyonlardan uzak kalıp, yurt dışı tatilleriyle enerji depolayan Tuğçe Aral, sahalara İtalya'da dönüyor.

Kısa bir süre önce Roma'ya 5 günlük bir seyahat gerçekleştiren ve çeşitli organizatörlerle projeler için görüşen Aral'ın, davet aldığı bir organizasyon için yine Çizme'nin yolunu tutacağı öğrenildi.

Katılacağı etkinlikte ödül verecek olan Aral'ın, organizasyonla ilgili detayları yakın çevresinden bile sakladığı ancak bir uluslararası film festivali için davet aldığı ifade ediliyor.

İtalya'da yer alacağı projeler nedeniyle bir süredir İtalyanca dersleri de alan Tuğçe Aral'ın 2023'e kadar olan dönemde İtalya - Türkiye arasında mekik dokuması bekleniyor. - BARTIN

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Tuğçe aral, Pandemi, İtalya, Roma, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Ünlü manken Tuğçe Aral çizme yolcusu - Son Dakika


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