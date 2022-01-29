Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Dizilere yaptığı styling'ler ve kurduğu birbirinden başarılı moda markalarıyla tanınan Deniz Marşan, sessiz sedasız evlendi.

BALAYINI DA KAZ DAĞLARI'NDA YAPTILAR

Ortağı Başak Dizer Tatlıtuğ'un kız kardeşi Buket Dizer'in 5 Ocak'taki doğum günü partisinde Lübnanlı mimar Karim Maruf ile tanışan Marşan, 10 gün içinde evlenme kararı aldı. Birbirlerine ilk görüşte aşık olan Deniz Marşan ve Karim Maruf, 15 Ocak'ta Kaz Dağları'nda nikah masasına oturdu. Çift balayını da Kaz Dağları'nda yaptı.