Ünlü Modacı Emrullah Köroğlu, Yeni Markası SUCCESSO'yu Tanıttı - Son Dakika
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Ünlü Modacı Emrullah Köroğlu, Yeni Markası SUCCESSO'yu Tanıttı

Ünlü Modacı Emrullah Köroğlu, Yeni Markası SUCCESSO\'yu Tanıttı

Ünlü tasarımcı ve modacı Emrullah Köroğlu, kendi markası SUCCESSO'yu moda dünyasına sunarak başarısını bir adım daha ileri taşıdı. Marka, zarafet, kalite ve özgün tasarımlarıyla modern şıklığı ve zamansız modayı birleştiriyor. Köroğlu, SUCCESSO'yu uluslararası bir kimliğe kavuşturmak için Dubai ve Avrupa'da şubeleşmeye hazırlanıyor.

06.01.2025 09:22
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Ünlü modacı ve tasarımcı Emrullah Köroğlu, moda dünyasındaki başarısını bir adım daha ileri taşıyarak kendi markası SUCCESSO'yu tanıttı. Zarafet, kalite ve özgün tasarımlarıyla tanınan Köroğlu'nun yeni markası, modern şıklığı ve zamansız modayı bir araya getiren koleksiyonlarıyla dikkat çekiyor.

Moda severlerin büyük ilgiyle takip ettiği Köroğlu, markasını uluslararası bir kimliğe kavuşturmak için Dubai ve Avrupa'da şubeleşmeye hazırlanıyor. Yeni şubeleriyle birlikte SUCCESSO, global bir marka olma yolunda önemli bir adım atarak kurumsallaşmayı hedefliyor.

Ünlü Modacı Emrullah Köroğlu, Yeni Markası SUCCESSO'yu Tanıttı

"Global Moda Sahnesinde Güçlü Bir Oyuncu Olacak"

Emrullah Köroğlu, yeni markası hakkında yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"SUCCESSO, sadece bir moda markası değil, aynı zamanda özgün tasarımlarıyla hayata zarafet katan bir yaşam tarzı olacak. Yakın zaman sonra Dubai ve Avrupa'daki açacağımız şubelerimizle bu vizyonumuzu tüm dünyaya taşıyacağız."

Ünlü Modacı Emrullah Köroğlu, Yeni Markası SUCCESSO'yu Tanıttı

Moda dünyasında yeni bir çağ açmayı hedefleyen SUCCESSO, lüks ve modern tasarımlarını yakında uluslararası moda tutkunlarının beğenisine sunacak. Marka, sunduğu özgün koleksiyonlarla hem bireysel hem de kurumsal alanda adından sıkça söz ettirmeyi planlıyor.

Emrullah Köroğlu'nun başarılarla dolu kariyerine eklenen bu yeni marka, moda dünyasında heyecanla karşılandı ve gelecekteki gelişmeleri merakla bekleniyor.

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Son Dakika Magazin Ünlü Modacı Emrullah Köroğlu, Yeni Markası SUCCESSO'yu Tanıttı - Son Dakika

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