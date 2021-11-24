Ünlü model, eşiyle birlikte olan Tuba Ünsal hakkında bakın ne dedi

Nişantaşı'ndaki bir hastanede objektiflere yansıyan ünlü model, eski eşi Caner Karaloğlu ile bir dönem aşk yaşayan Tuba Ünsal ile bir mekanda kavgaya tutuşmuştu. Ünsal ile mahkemelik olan Mas, aralarındaki davanın sona erdiğini söyleyip "Tuba çok zor biri! O tam bir crazy! (deli)" dedi.

"TUBA İLE KONUŞMUYORUZ"

Sözlerini sürdüren Mas, "Tuba ile yaşadığımız gerilimden sonra pek çok restoran ve partide aynı ortamda tesadüfen bulunduk ama hiç konuşmuyoruz. Zaten arkadaş da değiliz" diye konuştu.

"BOŞANDIM, DRAMA BİTTİ"

Eşi Caner Karaloğlu'ndan boşandığını ve sakin bir hayatı olduğunu sözlerine ekleyen model şöyle devam etti: "Ben boşandım. Sakin bir hayat sürüyorum, sıkıntım yok. Drama sonunda bitti. Hayatımda da kimse yok, yalnızım. Çocuğumla ve işimle ilgileniyorum ama yabancı bir erkek arkadaşım olsun istiyorum."