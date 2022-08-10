Cüretkar Tatil Pozları Olay Oldu! - Son Dakika
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Cüretkar Tatil Pozları Olay Oldu!

10.08.2022 19:02
Cüretkar Tatil Pozları Olay Oldu!

Ünlü model Günay Musayeva, yaz tatilini Çeşme'de sürdürüyor. 36 yaşındaki model, iskelede verdiği cesur pozlarla adından söz ettirdi. İşte o kareler...

Ünlü model Günay Musayeva, yaz tatilini tüm hızıyla sürdürüyor.

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Musayeva, iskelede verdiği iddialı pozlarla adından söz ettirdi.

Günay Musayeva, geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'nda görüntülenmişti.

"NAFAKAYI GEÇTİM ÇOCUĞUNU BİLE ARAMIYOR"

Habercilerin "Eski eşiniz Tolga Karel ile görüşüyor musunuz? Nafaka yatıyor mu?" şeklindeki sorusuna "Aradan 10 yıl geçmiş. Kendisiyle görüşmüyorum. Ne nafakası, onu geçtim. Çocuğunu bile aramıyor. Onun vereceği paraya da ihtiyacımız yok! Herkes kendi yolunda." cevabını vermişti.

GÜNAY MUSAYEVA KİMDİR?

Günay Musayeva, 7 Şubat 1986 tarihinde Tovuz Rayonu'na bağlı Düz Cırdahan köyünde doğdu. Liseyi Düz Cırdahan'da bitirdikten sonra Bakü Devlet Üniversitesi'nin Radyo Televizyon Bölümü'nden master yaparak mezun oldu.

GÜNAY MUSAYEVA ÖZEL HAYATI

Ağustos 2011 tarihinde oyuncu Tolga Karel ile evlendi. 2015 yılında boşandı. Bu evlilikten doğan Cihangir adında bir oğlu bulunmaktadır. Aynı zamanda Türkiye vatandaşlığı da bulunmaktadır.

GÜNAY MUSAYEVA ÖDÜLLERİ

Miss World Bikini - 2008

Best Model Azerbaycan - 2010

Best Model of the World - 2010 (ikinci)

YORUMLAR
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Erzurum'da yaban keçileri görüntülendi Erzurum'da yaban keçileri görüntülendi
Kaynak: Snob Magazin

Günay Musayeva, Tolga Karel, Nişantaşı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cüretkar Tatil Pozları Olay Oldu! - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

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