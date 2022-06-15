Ünlü Oyuncu Babalık Sevinci Yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi

Ünlü Oyuncu Babalık Sevinci Yaşadı

15.06.2022 13:21
Ünlü Oyuncu Babalık Sevinci Yaşadı

Güldür Güldür Show'un yıldızlarından Aziz Aslan, ilk kez baba olmanın sevincini yaşadı. 2015 yılında hayatını Eylül Çulhacı ile birleştiren Aziz Aslan'ın bebeğinin cinsiyetinin erkek olduğu ve çiftin yeni doğan bebeklerine 'Güneş' adını verdikleri öğrenildi. İşte ilk kareler...

Kahve Bahane, Dedemin Fişi, Olacak O Kadar ve Eyvah Eyvah 3 gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan, Güldür Güldür Show'da hayat verdiği Fikri Tarhanacı karakteriyle şu sıralar gündemde olan oyuncu Aziz Aslan baba oldu.

DOĞUM SABAH GERÇEKLEŞTİ

Ünlü oyuncu Aziz Aslan ile Eylül Çulhacı Aslan çiftinin bebekleri dünyaya geldi. Doğum, Acıbadem Maslak Hastanesi'nde 15 Haziran 2022, Çarşamba günü, saat 07: 51'de, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Esra Özbaşlı tarafından gerçekleştirildi.

"SAĞLIK DURUMLARI GAYET İYİ"

İlk bebeklerini kucağına alan çift, oğullarına "Güneş" adını verdiler. Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekimi Dr. Cengiz Bavbek yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

"Aziz Aslan ile Eylül Çulhacı Aslan çiftinin bebekleri 49 santim, 3.320 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz."

AZİZ ASLAN KİMDİR?

Aziz Aslan 4 Ağustos 1981'de İstanbul'da doğdu, alen Kastamonulu. Şu anda 40 yaşında, 1.84 boyunda ve 78 kilo. 1998 yılında İstanbul Çatalca'da bulunan bir liseden mezun oldu. Marmara Üniversitesi'nde Biyomedikal okurken 2004 yılında Ankara Üniversitesi Siyaset ve Kamu Yönetimi bölümüne geçiş yaptı, buradan mezun oldu. 2012 yılında ise Bahçeşehir Üniversitesi'nde ileri oyunculuk üzerine yüksek lisans yaptı.

1995 yılında Çağdaş Drama Derneği ve Zeytinburnu Belediyesi'nde tiyatro ve yaratıcı drama eğitimi aldı. 2000 yılı itibari ile Tiyatro Yol ve Tiyatro Bahanede eğitmen olarak görev aldı. 2006 yılından beri Tiyatro Kılçık'ta hem eğitmenlik hem de oyunculuk yapıyor. Kılçık Çocuk Tiyatrosu'nda ise oyuncu ve organizasyon sorumlusu. Çocuklar için çeşitli oyunlar ve televizyon programlarına da skeçler yazıyor.

Şu anda ise Güldür Güldür ekibinin en sevilen üyelerinden biri olarak kariyerine devam ediyor.

AZİZ ASLAN KİMİNLE EVLİ?

Aziz Aslan 2015 yılında Eylül Çulhacı ile dünyaevine girdi.

Ünlü Oyuncu Babalık Sevinci Yaşadı
Ünlü Oyuncu Babalık Sevinci Yaşadı
Ünlü Oyuncu Babalık Sevinci Yaşadı
Ünlü Oyuncu Babalık Sevinci Yaşadı

YORUMLAR
500
Çankaya Belediyesi Kreş Başvuruları Sonuçlandı Çankaya Belediyesi Kreş Başvuruları Sonuçlandı 16 yıl sonra eşinin öldürdüğü ortaya çıkan Serap için cenaze namazı kılındı 16 yıl sonra eşinin öldürdüğü ortaya çıkan Serap için cenaze namazı kılındı
Kaynak: Snob Magazin

Güldür Güldür Show, Aziz Aslan, Eylül, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü Oyuncu Babalık Sevinci Yaşadı - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
18:29 Kiğılı tarafından kadın çalışanlarına gönderilen kılık-kıyafet yönetmeliği tartışma yarattı
18:27 Mısırlı yıldız Trezeguet, Trabzonspor ile anlaşma sağladı
18:04 Erdoğan, uçaklara "Türk Hava Yolları" yazılacağını duyurdu! Akşener'den anında yorum geldi
18:02 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü toplantı düzenledi! Söyledikleri sosyal medyayı salladı
17:58 Paranormal olayların yaşandığı iddia edilen bu köye tek başına kimse giremedi
17:36 Kayserispor, genç teknik adam Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardı
17:35 Temel Karamollaoğlu'ndan gündem olacak iddia: Erdoğan tek bir şartla cumhurbaşkanı adayı olabilir
17:34 "Asgari ücrete 2. zam olacak mı?" sorusunu Numan Kurtulmuş cevapladı: Çalışmalar devam ediyor
17:07 Fenerbahçelileri sinirlendirecek sözler! Ukraynalı teknik direktör: Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e zorluk çıkarmaz
16:48 Fırtına deresine serinlemek için giren ve hayatını kaybeden gencin son görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 19:06:06. #1.13#
SON DAKİKA: Ünlü Oyuncu Babalık Sevinci Yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement