Demet Özdemir Üzen Gelişmeyi Duyurdu

Oğuzhan Koç ile evlendikten sonra evlerini tadilata vermeleri hakkında konuşan Demet Özdemir, "Evimizi çok güvendiğim bir mimar arkadaşıma teslim etmiştim. Gözümüz hiç arkada kalmadı. En güzel yanı da tam da istediğimiz tarihte teslim edilmesi oldu" dedi.

"ÜZÜLDÜĞÜM ANLAR OLUYOR"

Sosyal medyada kendisine gelen kötü yorumları kafasına taktığını söyleyen Özdemir "Kötü yorumları kafama takmıyorum diyemem. Bazen üzüldüğüm anlar oluyor.

Şahsıma yapılan yorumlar bir tarafa insanların görüp okuyacağımızı bile bile bu denli kötülük kusabilmesi asıl üzüntüm. Linçten beslenenler var" dedi.

DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?

Demet Özdemir kimdir, nereli ve kaç yaşında; Demet Özdemir, Türk oyuncu, model ve dansçıdır. 26 Şubat 1992 doğumlu Özdemir, 30 yaşındadır.

Fantastik drama dizisi Sana Bir Sır Vereceğim'deki "Aylin" karakteriyle tanındı. Global arenada ilk çıkışını Can Yaman ile birlikte rol aldığı Star TV'de Erkenci Kuş dizisiyle yaptı.

'Dünyayla Benim Aramda' adlı diziyle gündemde olan Demet Özdemir, şarkıcı Oğuzhan Koç ile evlidir.