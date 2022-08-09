Yanındaki Esmer Güzel Bakın Kim Çıktı! - Son Dakika
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Yanındaki Esmer Güzel Bakın Kim Çıktı!

09.08.2022 21:02
Yanındaki Esmer Güzel Bakın Kim Çıktı!

Ünlü oyuncu Fırat Çelik, önceki gün Arnavutköy'de bir mekanda yemek yerken görüntülendi. Çelik'in yanındaki esmer güzel bakın kim çıktı...

Poyraz Karayel, Gönül İşleri ve Fatmagül'ün Suçu Ne gibi projelerden tanıdığımız oyuncu Fırat Çelik, önceki gün Arnavutköy'de bir mekanda yemek yerken görüntülendi.

"YANIMDAKİ KIZ KARDEŞİM"

Yanındaki arkadaşının görüntülenince gözlüğüyle önlem aldığını fark eden oyuncu, gazetecilere dönüp, "Kız kardeşim Fransa'dan geldi, karnımızı doyuruyoruz" diye konuştu.

FIRAT ÇELİK KİMDİR?

Ünlü oyuncu Fırat Çelik, 25 Mart 1981 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti'nin Stuttgart, Ostfildern şehrinde dünyaya geldi. Ailesi o henüz 2 yaşındayken Türkiye'ye dönmeye karar veren ailesiyle birlikte dokuz yaşına kadar Tunceli'de yaşadı.

Fırat Çelik'in iki ablası bir kız kardeşi var.

Tunceli'de altı yıl yaşadıktan sonra ailesi ile beraber Paris'e yerleşen Fırat Çelik Fransa'da eğitim gördü. Paris'in banliyösu Champigny-sur-Marne'da Louise Michel Ortaokulu'ndan sonra Langevin Wallon Lisesi'nde ekonomi ve idari bilimler okuyan Fırat Çelik, 19 yaşında babasına yardım etmek için çalışma kararı verdi.

Fırat Çelik, Paris'e taşındı ve burada pek çok işin yanında mankenlik de yapmaya başladı. Sonrasında girdiği bir oyuncu seçiminde Moliere'in Cimri oyununundan bir monolog canlandırdı. Raymond Acquaviva Fırat Çelik'i kendi okuluna girmeye ikna etti ve böylece Sudden Theatre'ın atölyelerine katıldı. Bir yıl kadar bu atölyelerde eğitim gördü. Fırat Çelik'in profesyonel tiyatro kariyeri 2006 yılında yönetmen Thierry Harcourt ile yollarının kesişmesiyle başladı.

Fırat Çelik, bugüne kadar; Poyraz Karayel, Gönül İşleri ve Fatmagül'ün Suçu Ne gibi sevilen projelerde rol aldı.

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Kaynak: Snob Magazin

Fransa, Paris, Fırat, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yanındaki Esmer Güzel Bakın Kim Çıktı! - Son Dakika

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