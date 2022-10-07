Parti Çıkışı Kız Arkadaşıyla Görüntülendi! - Son Dakika
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Parti Çıkışı Kız Arkadaşıyla Görüntülendi!

07.10.2022 00:22
Parti Çıkışı Kız Arkadaşıyla Görüntülendi!

Ünlü oyuncu Fırat Çelik, önceki gün Karaköy'de bir parti çıkışı esmer kız arkadaşıyla görüntülendi. İşte detaylar...

Poyraz Karayel, Gönül İşleri ve Fatmagül'ün Suçu Ne gibi projelerden tanıdığımız oyuncu Fırat Çelik, önceki gün çapkınlık turunda yakalandı.

"BENİ TEK ÇEKEBİLİRSİNİZ"

Karaköy'de bir parti çıkışı yanındaki hanımefendi ile poz vermek istemeyen Fırat Çelik, "Beni tek çekebilirsiniz" dedi.

İkili, birlikte görüntülenmekten kurtulamadı.

Çelik, "Hanımefendi yeni sevgiliniz mi?" sorusunu yanıtsız bıraktı.

FIRAT ÇELİK KİMDİR?

Ünlü oyuncu Fırat Çelik, 25 Mart 1981 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti'nin Stuttgart, Ostfildern şehrinde dünyaya geldi. Ailesi o henüz 2 yaşındayken Türkiye'ye dönmeye karar veren ailesiyle birlikte dokuz yaşına kadar Tunceli'de yaşadı.

Fırat Çelik'in iki ablası bir kız kardeşi var.

Tunceli'de altı yıl yaşadıktan sonra ailesi ile beraber Paris'e yerleşen Fırat Çelik Fransa'da eğitim gördü. Paris'in banliyösu Champigny-sur- Marne'da Louise Michel Ortaokulu'ndan sonra Langevin Wallon Lisesi'nde ekonomi ve idari bilimler okuyan Fırat Çelik, 19 yaşında babasına yardım etmek için çalışma kararı verdi.

Fırat Çelik, Paris'e taşındı ve burada pek çok işin yanında mankenlik de yapmaya başladı. Sonrasında girdiği bir oyuncu seçiminde Moliere'in Cimri oyununundan bir monolog canlandırdı. Raymond Acquaviva Fırat Çelik'i kendi okuluna girmeye ikna etti ve böylece Sudden Theatre'ın atölyelerine katıldı. Bir yıl kadar bu atölyelerde eğitim gördü. Fırat Çelik'in profesyonel tiyatro kariyeri 2006 yılında yönetmen Thierry Harcourt ile yollarının kesişmesiyle başladı.

Fırat Çelik, bugüne kadar; Poyraz Karayel, Gönül İşleri ve Fatmagül'ün Suçu Ne gibi sevilen projelerde rol aldı.

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Kaynak: Snob Magazin

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