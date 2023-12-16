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Ünlü oyuncu Fırat Tanış, gönlünü yönetmen Zeynep Günay'a kaptırdı - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Fırat Tanış, gönlünü yönetmen Zeynep Günay'a kaptırdı

Geçtiğimiz sene tek celsede boşanan Fırat Tanış, yönetmen Zeynep Günay ile aşk yaşamaya başladı. Birkaç aydır birlikte olan ikili, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Ünlü oyuncu Fırat Tanış, gönlünü yönetmen Zeynep Günay\'a kaptırdı
16.12.2023 - 14:51,  Güncelleme: 15:22
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Sayısız projede yer alan oyuncu Fırat Tanış, 2014 yılında nikah masasına oturduğu bir çocuğunun annesi Kübra Tanış ile 2022 yılında tek celsede boşandı. Boşandıktan sonra piyanist İklim Tamkan ile kısa süreli bir aşk yaşayan Tanış, şimdilerde gönlünü yönetmen Zeynep Günay'a kaptırdı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi ve film dünyasının iki önde gelen ismi Fırat Tanış ile Zeynep Günay'ın arkadaşlıkları aşka dönüştü. Çok iyi arkadaş olan Tanış ve Günay'ın birkaç aydır beraberlik yaşadığı öğrenildi. İki sezondur Adım Farah dizisinde oynayan ve büyük ilgi gören Gelin Tanış Olalım isimli oyununu da 500. kez sahnelemeye hazırlanan Fırat ile Öyle Bir Geçer Zaman Ki, İstanbullu Gelin, Kulüp gibi unutulmaz dizilere imzasını atan Zeynep Günay geçen günlerde Anadolu yakasında bir balıkçıda görülmüştü.

Ünlü oyuncu Fırat Tanış, gönlünü yönetmen Zeynep Günay'a kaptırdı
Ünlü oyuncu Fırat Tanış, gönlünü yönetmen Zeynep Günay'a kaptırdı
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SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Fırat Tanış, gönlünü yönetmen Zeynep Günay'a kaptırdı - Son Dakika
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