İkinci Kez Anne Olmaya Hazırlanan Hazal Kaya Bebeğinin Cinsiyetini Açıkladı - Son Dakika
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İkinci Kez Anne Olmaya Hazırlanan Hazal Kaya Bebeğinin Cinsiyetini Açıkladı

03.09.2022 12:41
İkinci Kez Anne Olmaya Hazırlanan Hazal Kaya Bebeğinin Cinsiyetini Açıkladı

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, ikinci kez hamile olduğunu duyurdu. Meslektaşı Ali Atay ile evliliğinden bir çocuğu olan Kaya, bebeğin cinsiyetinin kız olduğunu da söyledi.

Hazal Kaya ve Ali Atay çifti ikinci bebeklerini bekliyor. Yönetmen ve oyuncu Ali Atay ile 2019'da dünyaevine giren Hazal Kaya ikinci bebeğinin cinsiyetini konserde açıkladı. Selin Şekerci ile birlikte Harbiye Açıkhava Melike Şahin konserine giden Hazal Kaya, basın mensuplarıyla sohbeti sırasında bebeğinin cinsiyetini paylaştı.

İkinci bebeğine hamile olan Kaya, cinsiyetinin kız olduğunu duyurdu.

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İkinci kez hamile kalan ünlü oyuncu Hazal Kaya, doğacak çocuğunun kız olacağını açıkladı İkinci kez hamile kalan ünlü oyuncu Hazal Kaya, doğacak çocuğunun kız olacağını açıkladı Hazal Kaya'dan Korkutan Paylaşım Hazal Kaya'dan Korkutan Paylaşım
Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin İkinci Kez Anne Olmaya Hazırlanan Hazal Kaya Bebeğinin Cinsiyetini Açıkladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İkinci Kez Anne Olmaya Hazırlanan Hazal Kaya Bebeğinin Cinsiyetini Açıkladı - Son Dakika
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