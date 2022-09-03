Hazal Kaya
ve Ali Atay
çifti ikinci bebeklerini bekliyor. Yönetmen
ve oyuncu Ali Atay ile 2019'da dünyaevine giren Hazal Kaya ikinci bebeğinin cinsiyetini konserde açıkladı. Selin Şekerci
ile birlikte Harbiye Açıkhava Melike Şahin
konserine giden Hazal Kaya, basın mensuplarıyla sohbeti sırasında bebeğinin cinsiyetini paylaştı.
İkinci bebeğine hamile olan Kaya, cinsiyetinin kız olduğunu duyurdu.
Kaynak: Snob Magazin
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Son Dakika › Magazin › İkinci Kez Anne Olmaya Hazırlanan Hazal Kaya Bebeğinin Cinsiyetini Açıkladı - Son Dakika
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