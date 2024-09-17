Ünlü oyuncu İrem Sak'ın babası vefat etti - Son Dakika
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Ünlü oyuncu İrem Sak'ın babası vefat etti

Ünlü oyuncu İrem Sak\'ın babası vefat etti

Başarılı oyuncu İrem Sak'ın Sivas'ta hekimlik yapan babası Dr. Şemsettin Sak mide kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

17.09.2024 07:40
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Rol aldığı projelerdeki başarısıyla sık sık adından söz ettiren ve son olarak Ölümlü Dünya 2 filminde oynayan güzel oyuncu İrem Sak, baba acısıyla yıkıldı.

CENAZE TÖRENİ NETLEŞMEDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncunun Sivas'ta hekimlik yapan babası Dr. Şemsettin Sak mide kanaması nedeniyle Taksim'de kaldırıldığı hastanede hayata veda etti. 75 yaşında hayata veda eden ismin cenaze töreni ise henüz bilinmiyor.

İrem Sak ve babası geçtiğimiz yıllarda bir alışveriş merkezinde görüntülenmişti. Şemsettin Sak, "Oyuncu babası olmak nasıl bir duygu? sorusu üzerine "Tabii güzel bir duygu sevilen bir oyuncunun babası olmak çok iyi bir şey" demişti.

Ünlü oyuncu İrem Sak'ın baba acısıyla yıkıldı
Ünlü oyuncu İrem Sak'ın baba acısıyla yıkıldı
Ünlü oyuncu İrem Sak'ın baba acısıyla yıkıldı

İrem Sak, Magazin, Yaşam, Sivas, Baba, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu İrem Sak'ın babası vefat etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Johny Guitar:
    Şimdi ne zor gelecektir sana camiye gitmek hocanın okuduğu duayı dinlemek işkence gibi gelir sana 19 62 Yanıtla
  • Çelikk:
    Neresi ünlü oyuncu 4 12 Yanıtla
  • TARKAN ÇORUK:
    İrem Sak'ın amcası ile birlikte çalıştım. İrem aslen Kayserilidir. Babasının görevinden dolayı Sivasda doğmuş büyümüş ve ben Sivaslıyım demiştir. Şimdi merak ediyorum. Babası Kayseri ye mi yoksa Sivasa mı defnedilecek. 3 7 Yanıtla
  • TARKAN ÇORUK:
    Ben İrem Sak'ın amcası ile çalıştım. İrem aslen Kayserilidir. Babasının görevinden dolayı Sivasda doğmuş büyümüş o yüzden Sivaslıyım demiştir. Şimdi merak ediyorum, babası Kayseri ye mi yoksa Sivasa mı defnedilecek. 2 5 Yanıtla
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