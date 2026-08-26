Ünlü oyuncu kızına o kapıyı kapattı! Gerekçesi dikkat çekti

Oyuncu İlker Aksum, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. 2023 yılında Dilay Ekmekçioğlu ile evlenen Aksum, 2025’in başında dünyaya gelen kızı Lila ile birlikte babalık heyecanı yaşıyor.

Kızının gelecekte hangi mesleği tercih edeceği hakkında konuşan Aksum, özellikle oyunculuk konusunda temkinli olduğunu dile getirdi.

“BİR AİLEDE BİR OYUNCU YETER”

Aksum, kızının ileride oyuncu olmak istemesi halinde onu bu konuda vazgeçirmeye çalışacağını belirtti. Ünlü oyuncu, “Bir ailede bir oyuncu yeter” diyerek mesleğin dışarıdan göründüğü kadar kolay olmadığını ifade etti.

Oyunculuğun zorlu bir meslek olduğunu belirten Aksum, kızının bu yolu seçmesini engellemek için elinden geleni yapacağını söyledi.

“KENDİSİ BİLİR”

Kızının ileride kendi kararlarını vereceğini de belirten Aksum, Lila’nın konservatuvar ya da tiyatro eğitimi almak istemesi durumunda tercihine saygı duyacağını ifade etti.

Ünlü oyuncu, “İleride ‘Ben konservatuvar, tiyatro yapmak istiyorum’ derse kendisi bilir” sözleriyle kızının kararının yine kendisine ait olacağını vurguladı.