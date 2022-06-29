Ünlü oyuncu Mary Mara'nın cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Mary Mara'nın cansız bedeni bulundu

29.06.2022 11:35
Ünlü oyuncu Mary Mara'nın cansız bedeni bulundu

Bir döneme damga vuran polisiye dizisi Dexter'da rol alan ünlü oyuncu Mary Mara yaşamını yitirdi. 61 yaşındaki oyuncunun cansız bedeni nehirde bulundu.

Ünlü oyuncu Mary Mara'nın ölümü gösteri dünyasını şoke etti. New York Polisi'nden yapılan açıklamaya göre New York Eyaleti'nin Kanada sınırı yakınlarındaki Cape Vincent bölgesindeki St. Lawrence Nehri'nde bir kadın cesedi bulunduğunu yapılan incelemeler sonucunda cesedin kimliğinin belirlendiğini duyurdu.

Ünlü oyuncu Mary Mara'nın cansız bedeni nehirde bulundu

Yapılan açıklamaya göre ceset ünlü oyuncu Mary Mara'ya ait. 61 yaşındaki oyuncunun ölüm nedeniyle ilgili resmi açıklama yapılmazken Mara'nın boğularak öldüğü belirtiliyor.

Ünlü oyuncu Mary Mara'nın cansız bedeni nehirde bulundu

Mara'nın cinayete kurban gidip gitmediği ise otopsisinin ardından anlaşılacak. İlk bilgilere göre cinayet şüphesinden çok Mara'nın yüzerken boğularak öldüğü tahmin ediliyor.

Ünlü oyuncu Mary Mara'nın cansız bedeni nehirde bulundu

Menajeri Craig Dorfman, ölüm haberini doğrularken "Mary, tanıştığım en iyi oyunculardan biriydi. Özellikle Broadway'de 1992'de oynadığı 'Mad Forest' unutulmazdı. Herkes onu severdi, özlenecek" dedi. Kaynak: Haber Global

Ünlü oyuncu Mary Mara'nın cansız bedeni nehirde bulundu
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