Ünlü oyuncu Melisa Döngel trafikte silahla tehdit edildi! O anlar kamerada - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Melisa Döngel trafikte silahla tehdit edildi! O anlar kamerada

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İstanbul Sarıyer'de oyuncu Melisa Döngel'in içinde bulunduğu araç, trafikte yol verme tartışmasının ardından silahlı bir sürücünün hedefi oldu. Döngel ve arkadaşını silahla tehdit eden şüphelinin olay anındaki görüntüleri ortaya çıkarken, gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Oyuncu Melisa Döngel, İstanbul Sarıyer'de trafikte yaşadığı yol verme tartışmasının ardından bir sürücü tarafından silahla tehdit edildi. Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansırken, olayın ardından gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

YOL VERME TARTIŞMASI SİLAHLI TEHDİDE DÖNÜŞTÜ

Olay, 9 Eylül'de İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Katar Caddesi'nde meydana geldi. Oyuncu Melisa Döngel ve arkadaşı Mehmet Fatih Saruhan, araçlarıyla seyir halindeyken başka bir sürücüyle yol verme nedeniyle tartışma yaşadı.

Tartışmanın ardından sürücü aracını yolun ortasında durdurdu. Araçtan inen şüpheli, Döngel ve arkadaşının bulunduğu otomobilin yanına geldi.

Şüphelinin, yanında bulunan silahı çıkararak Döngel ve arkadaşını tehdit ettiği belirtildi.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Yaşananlar çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin araçtan inerek Döngel'in bulunduğu otomobile yöneldiği ve silah gösterdiği anlar yer aldı.

Olayın ardından Melisa Döngel'in durumu polise bildirmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, silahlı tehditte bulunduğu belirtilen sürücüyü kısa sürede gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Melisa Döngel, İstanbul, Sarıyer, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Melisa Döngel trafikte silahla tehdit edildi! O anlar kamerada - Son Dakika

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