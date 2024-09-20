Ünlü oyuncu Nur Sürer, Meriç Aral ve Serkan Keskin'in düğününden sonra otobüse bindi - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Nur Sürer, Meriç Aral ve Serkan Keskin'in düğününden sonra otobüse bindi

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Meslektaşları Meriç Aral ve Serkan Keskin'in Etiler'deki düğününe katılan ünlü oyuncu Nur Sürer, çıkışta İETT otobüsüne bindi. Sürer'in o anları kameralara yansıdı.

20.09.2024 00:09
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Ünlü oyuncu Nur Sürer, Meriç Aral ve Serkan Keskin'in Etiler'deki düğününün ardından İETT otobüsüne bindi.

DÜĞÜN ÇIKIŞI TOPLU TAŞIMAYI TERCİH ETTİ

Meriç Aral ve Serkan Keskin, Etiler'de düzenlenen törenle evlendi. Ünlü çiftin düğününde ise ünlü akını yaşandı. Düğüne katılan ünlü oyuncu Nur Sürer, düğün çıkışı İETT otobüsüne binmeyi tercih etti. Toplu taşımayı kullanan Sürer'in o anları kameralara yansıdı.

Ünlü oyuncu Nur Sürer, Meriç Aral ve Serkan Keskin'in düğününden sonra otobüse bindi

NUR SÜRER KİMDİR?

Sinema ve dizi film oyuncusu. 21 Haziran 1954, Bursa doğumlu. Gerçek ismi Şennur Sürer'dir. Bursa Anadolu Kız Lisesi mezunudur. Eski Ankara Valisi Enver Kuray'ın oğlu ve Yassıada Savcısı Ömer Egesel'in yeğeni Sarp Kuray'la evliliğinden, evlilik soyadı Kuray'dır. Nur Süer, daha sonra usta tiyatrocu Bülent Kayabaş ve Sarp Kuray ile evlilikler yapmıştır. Babasının adı Ahmet, annesinin adı Rabia'dır.

Ünlü oyuncu Nur Sürer, Meriç Aral ve Serkan Keskin'in düğününden sonra otobüse bindi

1971 yılında Sindirella filmi ile oyunculuğa başlayan Nur Sürer, 1989'da Uçurtmayı Vurmasınlar isimli ödüllü filmde yer alarak duyurdu.İlk uluslararası çalışması, 1984 yılındaki Ayna adlı film oldu. Bu filmi 1991 yılında "En İyi Yabancı Film" dalında Oscar Ödülü kazanan Umuda Yolculuk, 1993 yılındaDunkle Schatten der Angst ve 1998 yılında Yara izledi. 2013'te Tatar Ramazan, 2014'te Bana Artık Hicran De 1989 yapımı yönetmenliğini Tunç Başaran'ın yaptığı "Uçurtmayı Vurmasınlar" adlı sinema filminde başrolde; Güzin Özipek, Güzin Özyağcılar, Meral Çetinkaya, Füsun Demirel ile beraber oynadı. Son yıllarda yer aldığı projelerden Camdaki Kız dizisindeki Feride karakteriyle büyük ün yaptı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

Ünlü oyuncu Nur Sürer, Meriç Aral ve Serkan Keskin\'in düğününden sonra otobüse bindi

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Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Nur Sürer, Meriç Aral ve Serkan Keskin'in düğününden sonra otobüse bindi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Bayram Yavuz:
    Helal olsun. Halk Sanatçısı. Porschelere Jeeplere BMW lere binen sanatçılara KAPAK olsun 25 6 Yanıtla
  • Kemsl:
    benim ömrüm toplu taşımacılıkta geçti bir gün haber olmadı! mevzu ne ? 26 2 Yanıtla
  • Ümit Onur:
    Eeee, ne var bunda.. 14 4 Yanıtla
  • Bir rüya null:
    heval alışıktır binsin... dağada otobüsle giderdi 5 7 Yanıtla
    oktay akar:
    Sen öylemi yapıyordun 0 0
  • Tardun Öztürk:
    Dünyanın as gelişmiş ülkelerinde bu tür eylemler böyle haber olur. Çünkü insanlar gösterişi sever ve normal bir eylem son derece anormal gelir. Bakınız bu haber. Yazık valla yazık. 2 1 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Görgüsüz değilde ondan.yabancı bircok aktör aktrist var aynı böyle.herkes herkesi biliyor.degeride ona gore insanların gozunde. 2 0 Yanıtla
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