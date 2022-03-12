Ünlü Oyuncu Sessiz Sedasız Boşandı! İşte Ayrılık Sebebi - Son Dakika

Ada Masalı dizisinin ardından Koliba Yapım'ın "Adı Sevgi" dizisinin kadrosuna katılan Nihan Büyükağaç'ın ses teknisyeni eşi Murat Şentürk'le bir süredir evlerini ayırdığı gündeme gelmişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Eşiyle fikir ayrılıkları yaşayan Büyükağaç'ın anlaşmalı olarak boşanacağı ortaya çıkmıştı. Son gelen haberlere göre Büyükağaç, geçtiğimiz haftalarda eşiyle sessiz sedasız boşandı.

Öte yandan Nihan Büyükağaç'ın 'Adı Sevgi' adlı yeni dizisi yarın ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Atv'de yayınlanacak dizide başrolleri Yunus Emre Yıldırımer ile Gizem Güneş paylaşıyor.