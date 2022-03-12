Ünlü Oyuncu Sessiz Sedasız Boşandı! İşte Ayrılık Sebebi - Son Dakika
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Ünlü Oyuncu Sessiz Sedasız Boşandı! İşte Ayrılık Sebebi

12.03.2022 20:35
Ünlü Oyuncu Sessiz Sedasız Boşandı! İşte Ayrılık Sebebi

Ada Masalı'nın ardından "Adı Sevgi" dizisinin kadrosuna katılan Nihan Büyükağaç ses teknisyeni eşi Murat Şentürk'ten anlaşmalı olarak boşandı. İşte detaylar...

Ada Masalı dizisinin ardından Koliba Yapım'ın "Adı Sevgi" dizisinin kadrosuna katılan Nihan Büyükağaç'ın ses teknisyeni eşi Murat Şentürk'le bir süredir evlerini ayırdığı gündeme gelmişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Eşiyle fikir ayrılıkları yaşayan Büyükağaç'ın anlaşmalı olarak boşanacağı ortaya çıkmıştı. Son gelen haberlere göre Büyükağaç, geçtiğimiz haftalarda eşiyle sessiz sedasız boşandı.

Öte yandan Nihan Büyükağaç'ın 'Adı Sevgi' adlı yeni dizisi yarın ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Atv'de yayınlanacak dizide başrolleri Yunus Emre Yıldırımer ile Gizem Güneş paylaşıyor.

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Murat Şentürk, Ada Masalı, Adı Sevgi, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ünlü Oyuncu Sessiz Sedasız Boşandı! İşte Ayrılık Sebebi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü Oyuncu Sessiz Sedasız Boşandı! İşte Ayrılık Sebebi - Son Dakika
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